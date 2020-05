Κοινωνία

Φονική επίθεση σε αυλή σπιτιού

Κατέληξε λίγο μετά τη μεταφορά του στο νοσοκομείο. Τα πρώτα στοιχεία για την επίθεση «μυστήριο».

Χτυπημένος στο κεφάλι και το θώρακα βρέθηκε το βράδυ της Κυριακής ένας άνδρας στην αυλή διώροφου κτηρίου, στην οδό Αγίου Αντωνίου, στη Λούτσα.

Ο άνδρας μεταφέρθηκε στον Ερυθρό Σταυρό και λίγο αργότερα υπέκυψε.

Ο άνδρας ήταν 65 ετών, αλβανικής υπηκοότητας και δεν έχει διευκρινιστεί αν ήταν στη δική του οικία.

Την έρευνα για την υπόθεση έχει αναλάβει η Αστυνομία.