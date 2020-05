Κοινωνία

Τυχαίος αστυνομικός έλεγχος κατέληξε σε σύλληψη κατά συρροήν διαρρηκτών

«Λαυράκι» από τυχαίο αστυνομικό έλεγχο βγήκε κατά τη διάρκεια τυχαίου ελέγχου ύποπτων ατόμων.

Ύποπτα φάνηκαν στους αστυνομικούς τρία άτομα που βρίσκονταν το απόγευμα του Σαββάτου έξω από πολυκατοικία στη συμβολή των οδών Κωνσταντινουπόλεως και Ξανθίππης, στον Κολωνό.

Οι αστυνομικοί της Άμεσης Δράσης πλησίασαν τα τρία άτομα για να ελέγξουν και τότε άρχισε μία καταδίωξη, αφού οι τρεις άρχισαν να τρέχουν για να ξεφύγουν, πηδώντας μάντρες και ακάλυπτους πολυκατοικιών.

Οι αστυνομικοί κατάφεραν τελικά να τους ακινητοποιήσουν, παρά τη σθεναρή αντίστασή τους και την επιθετικότητά τους και συνέλαβαν τους δύο από τους τρεις.

Όταν τους πήραν τα αποτυπώματα, διαπιστώθηκε ότι επρόκειτο για Γεωργιανούς, οι οποίοι έχουν κάνει δεκάδες διαρρήξεις.