Κόσμος

Ιρανικός πύραυλος έπληξε ιρανικό πλοίο (εικόνες)

Text to Speech Your browser does not support the audio element.

Νεκροί, τραυματίες και διασταυρούμενες πληροφορίες.

Ιρανικό πλοίο βυθίστηκε αφού δέχθηκε «φιλικά πυρά», με τις πληροφορίες του ημιεπίσημου ιρανικού πρακτορείου Fars να κάνουν λόγο για έναν νεκρό ναύτη και πολλούς τραυματίες, την ώρα που ανεπιβεβαίωτες πληροφορίες κάνουν λόγο για δεκάδες νεκρούς.

Σε βίντεο που αναρτήθηκε στα social media φαίνονται τραυματίες που μεταφέρονται με ασθενοφόρα.

Σύμφωνα με την κρατική τηλεόραση, ο ιρανικός πύραυλος χτύπησε υποστηρικτικό πλοίο του Πολεμικού Ναυτικού, κατά τη διάρκεια άσκησης στον Κόλπο του Ομάν, σκοτώνοντας τουλάχιστον έναν ναύτη και τραυματίζοντας πολλούς ακόμα.

Το περιστατικό έλαβε χώρα χθες κοντά στο λιμάνι Τζασκ.

Το Ιράν διεξάγει τακτικά ασκήσεις στη συγκεκριμένη περιοχή, που είναι κοντά στο στρατηγικής σημασίας στενό του Ορμούζ, απ' το οποίο περνά περίπου το 20% του πετρελαίου που υπάρχει σε όλο τον κόσμο.

Ανεπίσημες πηγές που επικαλείται το BBC αναφέρουν ότι το πλοίο Jamaran, υπό τις εντολές των Φρουρών της Ιρανικής Επανάστασης, εκτόξευσε τον πύραυλο πρόωρα προτού το Konarak προλάβει να απομακρυνθεί από πλωτό στόχο που είχε η άσκηση.

Τον Ιανουάριο οι Φρουροί της Ιρανικής Επανάστασης κατέρριψαν ένα αεροσκάφος των ουκρανικών αερογραμμών κοντά στην Τεχεράνη, οδηγώντας στον θάνατο 176 ανθρώπους.