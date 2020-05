Οικονομία

Επιστρεπτέα προκαταβολή: Απαντήσεις στους ενδιαφερόμενους επιχειρηματίες

Απάντηση στο αν έγινε δεκτή ή όχι η αίτησή τους θα λάβουν οι επιχειρηματίες. Τα ελάχιστα ποσά ανά κατηγορία.

Τέθηκε σε λειτουργία η πλατφόρμα της ΑΑΔΕ στην οποία οι επιχειρήσεις μπορούν να ενημερωθούν για το ποσό της επιστρεπτέας προκαταβολής που τους έχει εγκριθεί.

Από σήμερα μέχρι και τις 15 Μαΐου οι ενδιαφερόμενοι μπαίνοντας στο aade.gr/MyBusinessSupport όπου και είχαν υποβάλει τις αιτήσεις τους, θα μπορέσουν αφενός να ενημερωθούν για το ποσό του δανείου που τους προεγκρίθηκε αλλά και να δηλώσουν αν αποδέχονται τους όρους χορήγησής του, προκειμένου αυτή να ξεκινήσει τις επόμενες ημέρες.

Συγκεκριμένα, οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να συμπληρώσουν την Αίτηση Χορήγησης και να επιλέξουν το τελικό ποσόν του δανείου (στην περίπτωση που επιθυμούν να ζητήσουν μικρότερο ποσόν από το εγκεκριμένο) αποδεχόμενοι παράλληλα τους όρους αποπληρωμής, όπως περιγράφονται στην ιστοσελίδα της ΑΑΔΕ.

Τα ελάχιστα ποσά που έχουν ορισθεί για την επιστρεπτέα προκαταβολή είναι:

-από 2.000 ευρώ έως 30.000 ευρώ για επιχειρήσεις με πάνω από 50 εργαζόμενους.

Το ανώτατο ύψος ενίσχυσης ανά επιχείρηση δεν δύναται να υπερβαίνει το ποσό των 350.000 ευρώ για τις επιχειρήσεις που απασχολούν έως 250 άτομα και το ποσό των 500.000 ευρώ για τις επιχειρήσεις που απασχολούν πάνω από 250 άτομα.

Η επιστροφή του ποσού αρχίζει από το 2022 – υπάρχει δηλαδή περίοδος χάριτος μέχρι τις 31/12/ 2021 – και θα γίνει σε 40 ισόποσες τοκοχρεωλυτικές μηνιαίες δόσεις. Το ποσό της ενίσχυσης εμφανίζεται στις οφειλές της επιχείρησης στο TAXISNet. Οι ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις θα δουν το ποσό που τους αναλογεί και θα υποβάλουν αίτηση για τη χορήγηση επιστρεπτέας προκαταβολής στην ηλεκτρονική πλατφόρμα «myBusinessSupport» στο TAXISnet.

Επιτόκιο είναι το βασικό επιτόκιο που ορίζεται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την Ελλάδα, προσαυξημένο κατά 109 μονάδες βάσης. Δηλαδή, με σημερινά δεδομένα, κάτω του 1%.