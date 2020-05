Κόσμος

Εμπρηστικό δημοσίευμα καταγγέλλει τον Πατριάρχη Βαρθολομαίο ως συνεργάτη του Γκιουλέν

Text to Speech Your browser does not support the audio element.

Οργισμένη αντίδραση από το Οικουμενικό Πατριαρχείο, που προειδοποιεί για του κινδύνους που συνεπάγεται το αναληθές δημοσίευμα.

Την αντίδραση του Οικουμενικού Πατριαρχείου, προκάλεσε το δημοσίευμα του τουρκικού περιοδικού “Gercek Hayat”, στο οποίο, μεταξύ άλλων, αναφέρεται ότι ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος βοήθησε την οργάνωση του Φετουλάχ Γκιουλέν, να διοργανώσει το πραξικόπημα κατά του Ερντογάν τον Ιούλιο του 2016.

Στο δημοσίευμα εμφανίζονται φωτογραφίες των ατόμων που κατηγορούνται και σε αυτές διακρίνεται και ο Οικουμενικός Πατριάρχης.

Η αντίδραση του Οικουμενικού Πατριαρχείου

Με ανακοίνωσή του το Οικουμενικό Πατριαρχείο καταγγέλλει πως το δημοσίευμα στοχοποιεί μέλη της κοινότητας και θρησκευτικούς ηγέτες με αναληθείς ισχυρισμούς.

Επιπλέον, εκφράζει την έντονη ανησυχία του για τον πολύ μεγάλο κίνδυνο να εκδηλωθούν ρατσιστικές επιθέσεις και βεβηλώσεις.

Αξίζει να σημειωθεί πως πριν από μόλις δύο ημέρες, σημειώθηκε εμπρηστική επίθεση σε Αρμένικη Εκκλησία, με τον δράστη να ισχυρίζεται ότι η αρμενική κοινότητα φταίει για τον κορονοϊό.