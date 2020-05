Οικονομία

ΟΑΕΔ: Παράταση των αιτήσεων για το έκτακτο επίδομα

Text to Speech Your browser does not support the audio element.

Ανοικτή παραμένει η πλατφόρμα για την υποβολή αιτήσεων του έκτακτου επιδόματος σε μακροχρόνια ανέργους.

Νέα παράταση της λειτουργίας της ηλεκτρονικής καταβολής της έκτακτης οικονομικής ενίσχυσης σε μακροχρόνια ανέργους, έως και την Κυριακή 24 Μαΐου, αποφάσισε η διοίκηση του Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (ΟΑΕΔ), δίνοντας έτσι τη δυνατότητα σε 19.500 δικαιούχους που δεν έχουν καταχωρίσει ακόμα στοιχεία τραπεζικού λογαριασμού (IBAN) στον ΟΑΕΔ να μπορούν να ολοκληρώσουν τη διαδικασία και να τους καταβληθούν τα 400 ευρώ.

Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση του ΟΑΕΔ, από την Πέμπτη 23 Απριλίου μέχρι και το βράδυ της Κυριακής 10 Μαΐου, που έληγε η προηγούμενη παράταση της προθεσμίας υποβολής ΙΒΑΝ, 148.500 (88%) από τους συνολικά 168.000 δικαιούχους είχαν καταχωρισμένο IBAN στον ΟΑΕΔ.

Οι 19.500 (12%) δικαιούχοι που δεν έχουν IBAN καταχωρισμένο στον ΟΑΕΔ, θα πρέπει να ενημερώσουν τα στοιχεία τους, μέχρι και τις 24 Μαΐου. Εάν δεν προβούν σε καμία ενέργεια, τα 400 ευρώ δεν μπορούν να καταβληθούν.

Δικαιούχοι είναι οι εγγεγραμμένοι άνεργοι που απέκτησαν την ιδιότητα του μακροχρόνια ανέργου, δηλαδή ξεπέρασαν τους 12 μήνες συνεχούς εγγεγραμμένης ανεργίας, κατά το διάστημα από 1 Απριλίου 2019 έως και 16 Απριλίου 2020 (12-24,5 μήνες ανεργίας), παρέμειναν άνεργοι έως και τις 16 Απριλίου 2020 και δεν έλαβαν το επίδομα μακροχρόνιας ανεργίας.

Η αυτόματη καταβολή των 400 ευρώ στους τραπεζικούς λογαριασμούς των δικαιούχων γίνεται, μετά την καταχώριση IBAN. Οι λογαριασμοί των δικαιούχων πιστώνονται εντός τριών εργάσιμων ημερών.

Μόνο οι δικαιούχοι έχουν τη δυνατότητα καταχώρισης ΙΒΑΝ, μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης του Ελληνικού Δημοσίου gov.gr, με τους κωδικούς πρόσβασης του TAXISnet ή με τους κωδικούς πρόσβασης ΟΑΕΔ.