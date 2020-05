Οικονομία

Τσίπρας: Στηρίζουμε τα καταστήματα της γειτονιάς και τους τοπικούς παραγωγούς

«Μαζί, με αλληλεγγύη, θα παλέψουμε για να βγούμε όρθιοι από την κρίση», τονίζει σε μήνυμα του ο Αλ. Τσίπρας.

«Στηρίζουμε τα καταστήματα της γειτονιάς και τους τοπικούς παραγωγούς», τονίζει ο Αλέξης Τσίπρας με ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, την οποία συνοδεύει με σχετικό βίντεο του ΣΥΡΙΖΑ.

«Μαζί, με αλληλεγγύη, θα παλέψουμε για να βγούμε όρθιοι από την κρίση, απέναντι στο νεοφιλελεύθερο σχέδιο της κυβέρνησης Μητσοτάκη που γονατίζει τη μικρομεσαία επιχειρηματικότητα και τους επαγγελματίες, προς όφελος των μεγάλων επιχειρηματικών ομίλων», αναφέρει ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ.