Οι Weezer... “τα σπάνε” στους “ Simpsons”

Στο καινούργιο επεισόδιο των «The Simpsons», η καλιφορνέζικη ροκ μπάντα Weezer υποδύεται -ως κινούμενα σκίτσα, στο ύφος της τηλεοπτικής σειράς- το συγκρότημα Sailor's Delight που παίζει σε ρομαντική κρουαζιέρα στην οποία πηγαίνουν ο Homer και η Marge.

Σε ένα διάρκειας ενός λεπτού κλιπ οι Weezer δίνουν γεύση της περφόρμανς τους στο επεισόδιο: με ηλεκτρικές κιθάρες και «βρώμικο» ήχο, παίζουν το περίφημο μουσικό θέμα του Danny Elfman. Και στην κρουαζιέρα, οι Sailor's Delight παίζουν κάποια κομμάτια από το άλμπουμ του 2019 «Weezer» (γνωστού και ως «The Black Album») καθώς και από το «Pacific Daydream» του 2017. Στο επεισόδιο, κάνει πρεμιέρα και το «Blue Dream», νέο τραγούδι των Weezer από το αναμενόμενο καινούργιο LP τους, «Van Weezer». Το άλμπουμ ήταν προγραμματισμένο να κυκλοφορήσει αυτό τον μήνα, αλλά η ημερομηνία εμφάνισής του στην αγορά αναβλήθηκε λόγω της πανδημίας.