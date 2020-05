Κοινωνία

Διευκρινίσεις για την άδεια ειδικού σκοπού

Μέχρι πότε θα μπορούν να κάνουν χρήση της άδειας ειδικού σκοπού οι εργαζόμενοι σε δημόσιο και ιδιωτικό τομέα.

Διευκρινίσεις για την άδεια ειδικού σκοπού παρέχει Κοινή Υπουργική Απόφαση (ΚΥΑ) των υπουργείων Οικονομικών, Εργασίας και Υγείας, η οποία δημοσιεύθηκε σε ΦΕΚ.

Σύμφωνα με την ΚΥΑ, η άδεια ειδικού σκοπού του άρθρου 4 της από 11.03.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α' 55) συναρτάται με την προσωρινή αναστολή λειτουργίας των μονάδων/δομών παροχής φροντίδας ή εκπαίδευσης, όπου είναι εγγεγραμμένα ή φοιτούν τα τέκνα και χορηγείται υπό τις προβλεπόμενες προϋποθέσεις για όλο το διάστημα που διαρκεί η εν λόγω αναστολή, χωρίς να προβλέπεται άλλος χρονικός περιορισμός ή να χρειάζεται να εκδοθεί νέα προς τούτο ρύθμιση.