Μητστοτάκης: Δεν τελειώσαμε με τον κορονοϊό - Δεν είναι “αντίσταση” η μη τήρηση μέτρων (είκόνες)

Τι είπε ο Πρωθυπουργός για το άνοιγμα των μαγαζιών και τους μαθητές της Γ’ Λυκείου. Σύσκεψη στον Υμηττό για την αντιπυρική περίοδο.

Για τις προετοιμασίες και τον επιχειρησιακό σχεδιασμό του Πυροσβεστικού Σώματος κατά την τρέχουσα αντιπυρική περίοδο ενημερώθηκε σήμερα ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, ο οποίος συναντήθηκε στον Υμηττό με τον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη Μιχάλη Χρυσοχοΐδη, τον Υφυπουργό αρμόδιο για την Πολιτική Προστασία και τη Διαχείριση Κρίσεων Νίκο Χαρδαλιά και την ηγεσία της Πυροσβεστικής.

«Έχουμε περισσότερο προσωπικό φέτος, καλύτερα μέσα ατομικής προστασίας για τους πυροσβέστες μας, καλύτερη οργάνωση των μέσων αεροπυρόσβεσης και καλύτερη συνολική οργάνωση του Σώματος αλλά και της Πολιτικής Προστασίας, ώστε να μπορούμε να ανταποκρινόμαστε με ταχύτητα και αποτελεσματικότητα σε κάθε πρόκληση», δήλωσε ο Πρωθυπουργός. Αναφερόμενος στην αντιμετώπιση του κορονοϊού, ο Κυριάκος Μητσοτάκης επεσήμανε το ζήτημα της ατομικής ευθύνης.

«Από τη στιγμή που πάμε σε μία σταδιακή χαλάρωση των μέτρων η έννοια της ατομικής ευθύνης ενισχύεται ακόμα περισσότερο. Βέβαια το κράτος κάνει αυτό το οποίο μπορεί να κάνει: Να συμβουλεύει τους πολίτες, να τους δίνει τις κατάλληλες οδηγίες, αλλά από εκεί και πέρα η αποφυγή του μεγάλου συνωστισμού και συγχρωτισμού είναι ευθύνη των ίδιων των πολιτών.

Και θα ήθελα και εδώ από τον Υμηττό να επαναλάβω την έκκλησή μου: Δεν έχουμε τελειώσει με την περιπέτεια του κορονοϊού. Έχουμε κάνει σημαντικά βήματα προόδου αλλά για να μην αναγκαστούμε να υποχωρήσουμε και πάλι και να προχωρήσουμε σε ενδεχόμενη αυστηροποίηση των μέτρων, όπως αναγκαστήκαμε να κάνουμε πριν από αρκετές εβδομάδες, απαιτείται συλλογική συνεργασία και ατομική ευθύνη.

Ναι, ο κόσμος θα είναι περισσότερο στους δρόμους, θα είναι στις παραλίες, αύριο θα είναι και στους χώρους εστίασης. Αλλά απαιτείται πάντα ατομική ευθύνη, χρήση μάσκας εκεί που η μάσκα είναι υποχρεωτική, αυστηρή τήρηση των μέτρων ατομικής υγιεινής και κυρίως να αποφεύγουμε να ερχόμαστε σε στενή επαφή με συμπολίτες μας εκτός του στενού οικογενειακού περιβάλλοντος», τόνισε ο Πρωθυπουργός.

Στη διάρκεια της συνάντησης επισημάνθηκαν οι οργανωτικές αλλαγές που έχουν γίνει τους τελευταίους μήνες, με στόχο την ταχύτερη αντιμετώπιση εστιών φωτιάς στο σύνολο της επικράτειας, και η ενίσχυση του Σώματος σε έμψυχο δυναμικό και υλικοτεχνικές υποδομές, παρά την υγειονομική κρίση που έχει προκαλέσει ο κορονοϊός.

Στο μέτωπο των υποδομών, σημειώθηκε ότι το Σώμα ενισχύεται τόσο με εναέρια όσο και με επίγεια μέσα, ενώ εξετάζονται περαιτέρω μισθώσεις προκειμένου να καλυφθεί κάθε κενό που ενδέχεται να ανακύψει λόγω της παλαιότητας των πυροσβεστικών αεροπλάνων Canadair. Ήδη έχει διασφαλιστεί η ενίσχυση της Πυροσβεστικής με 126 οχήματα -εκ των οποίων τα 83 έχουν παραληφθεί και τα υπόλοιπα θα έχουν ενταχθεί στον στόλο της έως τον Ιούνιο- ενώ οι εναέριες δυνάμεις θα διαθέτουν τρία ελικόπτερα βαρέως τύπου περισσότερα σε σχέση με πέρυσι. Ο σχεδιασμός του ΠΣ γίνεται ώστε να καταστεί εφικτή η ανταπόκριση των εναέριων μέσων σε κάθε σημείο συμβάντος σε 30 έως 40 λεπτά μετά την απογείωσή τους.

Όσον αφορά το προσωπικό, έχει δρομολογηθεί η ενίσχυση του Σώματος με 1.300 επιπρόσθετους εποχικούς πυροσβέστες, η οποία θα ολοκληρωθεί εντός του τρέχοντος μηνός, ενώ πέρυσι η αντίστοιχη διαδικασία πρόσληψης λιγότερων ενστόλων ολοκληρώθηκε τον Ιούλιο. Προχωρά παράλληλα η ίδρυση 80 Πυροσβεστικών Κλιμακίων εποχικής λειτουργίας ανά την επικράτεια, με κύριο κριτήριο την επικινδυνότητα. Ιδιαίτερη έμφαση να δίνεται σε περιοχές που αξιολογούνται ως ευαίσθητες ή πιο ευάλωτες και γενικότερα στη νησιωτική χώρα. Σε αυτό το πλαίσιο, και μέσω της αναδιάταξης δυνάμεων της Πυροσβεστικής, συγκροτούνται δύο αερομεταφερόμενα πεζοπόρα τμήματα με έδρες τη Σάμο και τον αερολιμένα του Αράξου, τα οποία θα καλύπτουν κάθετους άξονες στο Αιγαίο και στο Ιόνιο Πέλαγος ώστε να αυξηθεί η προστασία των νησιών.

Ειδική μέριμνα έχει ληφθεί και για τον ατομικό εξοπλισμό των πυροσβεστών, καθώς παρέχονται νέες στολές στο σύνολο του προσωπικού χάρη σε δωρεά του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος.

Στην ενημέρωση έλαβαν μέρος ο Αρχηγός του Πυροσβεστικού Σώματος Αντιστράτηγος Στέφανος Κολοκούρης, ο Υπαρχηγός, Αντιστράτηγος Ιάκωβος Κλεφτοσπύρος, άλλοι ανώτεροι αξιωματικοί της υπηρεσίας και στελέχη της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας.

Στην έναρξη της σύσκεψης ο Πρωθυπουργός δήλωσε:

«Πολύ χαίρομαι που σας βλέπω όλους μάχιμους και ετοιμοπόλεμους. Ήθελα να κάνουμε μία συζήτηση για να έχω μία ενημέρωση στο πεδίο για τον προγραμματισμό για την αντιπυρική περίοδο, η οποία έχει ήδη ξεκινήσει.

Εάν έπρεπε να συνοψίσω αυτά τα οποία βλέπω ότι γίνονται σε λίγες λέξεις θα έλεγα ότι έχουμε περισσότερο προσωπικό φέτος, καλύτερα μέσα ατομικής προστασίας για τους πυροσβέστες μας, καλύτερη οργάνωση των μέσων αεροπυρόσβεσης και καλύτερη συνολική οργάνωση του Σώματος, αλλά και της Πολιτικής Προστασίας, ώστε να μπορούμε να ανταποκρινόμαστε με ταχύτητα και αποτελεσματικότητα σε κάθε πρόκληση».

Στο τέλος της ενημέρωσης ο Κυριάκος Μητσοτάκης ανέφερε:

«Υπουργέ, Υφυπουργέ, αγαπητά στελέχη της Πυροσβεστικής, της Πολιτικής Προστασίας, βλέπω έναν σημαντικό, έναν μεγάλο βαθμό ετοιμότητας για την επόμενη αντιπυρική περίοδο. Αν κάτι μάθαμε τους τελευταίους μήνες, είναι ότι πρέπει να έχουμε την επιχειρησιακή δυνατότητα να διαχειριζόμαστε ως κράτος ταυτόχρονα πολλαπλές κρίσεις. Διαχειριστήκαμε την μεγάλη κρίση των συνόρων με μεγάλη ταχύτητα και αποτελεσματικότητα. Θέλω με την ευκαιρία αυτή να ευχαριστήσω τις γυναίκες και τους άνδρες του Πυροσβεστικού Σώματος για τη σημαντική τους συνεισφορά. Αμέσως μετά μας προέκυψε η κρίση του κορονοϊού, και εκεί έπρεπε να πάρουμε γρήγορες αποφάσεις, αλλά πιστεύω ότι αν κάτι κερδίσαμε τους τελευταίους μήνες είναι μία ολοένα και μεγαλύτερη εμπιστοσύνη των πολιτών στις δυνατότητες του κράτους, του κρατικού μηχανισμού. Όχι της κυβέρνησης μόνο, του κράτους.

Το κράτος είμαστε όλοι μας και η πρώτη φροντίδα του κράτους, πάντα, πρέπει να είναι -όπως είπατε Αρχηγέ- η προστασία της ανθρώπινης ζωής και της περιουσίας των Ελλήνων πολιτών. Φυσικά αυτή και η μεγάλη πρόκληση στην επομένη αντιπυρική περίοδο, η οποία έχει ήδη ξεκινήσει. Θέλω να θυμίσω ότι πέρυσι αριθμητικά είχαμε περισσότερες πυρκαγιές από ό,τι είχαμε το 2018, δεν θρηνήσαμε όμως ούτε ένα θύμα. Και αν εξαιρέσουμε τη μεγάλη πυρκαγιά της Εύβοιας -αν θυμάμαι καλά- δεν είχαμε άλλες μεγάλες φωτιές που να κατέστρεψαν σημαντικό κομμάτι του δασικού μας οικοσυστήματος.

Πυρκαγιές είχαμε, έχουμε, θα έχουμε. Ξέρουμε ότι οι κλιματολογικές συνθήκες αν μη τι άλλο θα τις κάνουν πιο έντονες. Έχουμε όμως και ολοένα μεγαλύτερη εμπειρία. Θέλω να επαναλάβω ότι έχω απόλυτη εμπιστοσύνη στις γυναίκες και στους άνδρες του Πυροσβεστικού Σώματος. Εμείς παρέχουμε τα μέσα, την οργάνωση, αλλά τελικά τη δουλειά την κάνετε εσείς και την κάνετε στο πεδίο. Ξέρουμε πολύ καλά ότι μία φωτιά το πρώτο λεπτό σβήνει με ένα ποτήρι νερό, μετά χρειάζεται έναν κουβά, μετά ένα μικρό πυροσβεστικό και μετά, από ένα σημείο και πέρα, μπορεί να μην έχουμε καμία απολύτως δυνατότητα να την ελέγξουμε.

Άρα, η ταχύτητα παρέμβασης είναι πάρα πολύ σημαντική, όπως πολύ σημαντική βέβαια είναι και η πρόληψη, η δουλειά η οποία γίνεται εκτός αντιπυρικής περιόδου. Είναι κάτι το οποίο θα πρέπει να μας απασχολήσει σε βάθος χρόνου. Θέλω να τονίσω ιδιαίτερα αυτό το οποίο είπατε και φαίνεται και από την κατανομή των δυνάμεων στην επικράτεια: Δεν έχουν όλες οι περιοχές την ίδια επικινδυνότητα ως προς τις δασικές πυρκαγιές. Έχουμε πολύ μεγαλύτερο κίνδυνο εκεί που έχουμε πεύκα και βέβαια πρέπει να αποδίδουμε πάντα μία ιδιαίτερη προσοχή και μία ιδιαίτερη φροντίδα στα περιαστικά δάση της Αττικής. Εδώ βρισκόμαστε στον Υμηττό, έχουμε από την άλλη μεριά την Πάρνηθα, ό,τι έχει απομείνει από την Πεντέλη. Τα δάση αυτά έχουν ιδιαίτερη οικολογική σημασία γιατί είναι τα δάση εκείνα τα οποία διαμορφώνουν το μικροκλίμα του λεκανοπεδίου στο οποίο κατοικούν τέσσερα εκατομμύρια συμπολίτες μας.

Είχα την ευκαιρία να βρεθώ την προηγούμενη εβδομάδα στην Πάρνηθα και να διαπιστώσω πόσο κοπιαστική και κουραστική είναι η διαδικασία της φυσικής αναδάσωσης. Άρα για τα ζητήματα των περιαστικών δασών του λεκανοπεδίου πρέπει όλοι να έχουμε αυξημένη φροντίδα και αυξημένο νοιάξιμο.

Από εκεί και πέρα, πιστεύω ότι όλα θα πάνε καλά. Θέλω να τονίσω ακόμα μία φορά ότι αυτή είναι μία συνολική και συλλογική άσκηση. Θέλω να ευχαριστήσω όλους τους εθελοντές μας οι οποίοι πάντα κατά τη διάρκεια της αντιπυρικής περιόδου προσφέρουν τις υπηρεσίες τους με αυτοθυσία και εξαιρετικά καλή διάθεση. Και να επαναλάβω πόσο μεγάλη σημασία έχει η έννοια της συλλογικής και της ατομικής ευθύνης.

Με την ευκαιρία αυτή να πω, μιας και μιλάμε για ατομική ευθύνη, ότι προβληματίζομαι από το γεγονός ότι βλέπω πάλι κάποιες εικόνες συμπολιτών μας οι οποίοι δεν φαίνεται να λαμβάνουν πάρα πολύ σοβαρά υπόψη τους τις συστάσεις των ειδικών ως προς την ανάγκη να τηρούμε τις απαραίτητες αποστάσεις για να περιορίσουμε ακόμα περισσότερο την εξάπλωση του κορονοϊού.

Από τη στιγμή που πάμε σε μία σταδιακή χαλάρωση των μέτρων η έννοια της ατομικής ευθύνης ενισχύεται ακόμα περισσότερο. Βέβαια το κράτος κάνει αυτό το οποίο μπορεί να κάνει: Να συμβουλεύει τους πολίτες, να τους δίνει τις κατάλληλες οδηγίες, αλλά από εκεί και πέρα η αποφυγή του μεγάλου συνωστισμού και συγχρωτισμού είναι ευθύνη των ίδιων των πολιτών.

Και θα ήθελα και εδώ από τον Υμηττό να επαναλάβω την έκκλησή μου: Δεν έχουμε τελειώσει με την περιπέτεια του κορονοϊού. Έχουμε κάνει σημαντικά βήματα προόδου αλλά για να μην αναγκαστούμε να υποχωρήσουμε και πάλι και να προχωρήσουμε σε ενδεχόμενη αυστηροποίηση των μέτρων, όπως αναγκαστήκαμε να κάνουμε πριν από αρκετές εβδομάδες, απαιτείται συλλογική συνεργασία και ατομική ευθύνη.

Ναι, ο κόσμος θα είναι περισσότερο στους δρόμους, θα είναι στις παραλίες, αύριο θα είναι και στους χώρους εστίασης. Αλλά απαιτείται πάντα ατομική ευθύνη, χρήση μάσκας εκεί που η μάσκα είναι υποχρεωτική, αυστηρή τήρηση των μέτρων ατομικής υγιεινής και κυρίως να αποφεύγουμε να ερχόμαστε σε στενή επαφή με συμπολίτες μας εκτός του στενού οικογενειακού περιβάλλοντος.

Ξέρω ότι και ο Υφυπουργός έχει κουραστεί να επαναλαμβάνει συνέχεια το ίδιο μήνυμα μαζί με τους ειδικούς μας, αλλά είναι απαραίτητο αυτό να το λέμε και να το τονίζουμε, καθώς τα μέτρα χαλαρώνουν και καθώς εκ των πραγμάτων περισσότερος κόσμος θα κυκλοφορεί. Σήμερα άνοιξαν τα καταστήματα της λιανικής, ξεκίνησε να λειτουργεί η Γ’ Λυκείου. Για να μπορέσουμε να επιστρέψουμε σταδιακά στους ρυθμούς της ζωής μας, να ανακτήσουμε την καθημερινότητά μας και να παλέψουμε τη μεγάλη οικονομική ύφεση η οποία έρχεται πρέπει να δείξουμε όλοι αυξημένο αίσθημα ευθύνης.

Δεν είναι πεδίο αυτό ούτε πολιτικής ούτε ιδεολογικής αντιπαράθεσης. Ούτε κάνουμε κάποιου είδους “αντίσταση” με το να μαζευόμαστε όλοι σε μία πλατεία χωρίς να τηρούμε τους βασικούς κανόνες υγιεινής. Από εκεί και πέρα, πιστεύω ότι όλα τελικά θα πάνε καλά και θα επιδείξουμε την ίδια ευθύνη την οποία δείξαμε συνολικά, ως κοινωνία, τους τελευταίους δύο μήνες.

Κλείνοντας και πάλι να σας ευχαριστήσω για ό,τι έχετε κάνει, να σας ευχηθώ καλή δύναμη, καλή δουλειά. Να ξέρετε ότι είμαστε κοντά σας και η ηγεσία του Υπουργείου, ο Υπουργός, ο Υφυπουργός αλλά και εγώ προσωπικά ως ένας άνθρωπος που έχει ιδιαίτερες περιβαλλοντικές ανησυχίες. Φροντίζω πάντα να κάνω ό,τι περνάει από το χέρι μου για να προστατεύσουμε το μοναδικό μας φυσικό περιβάλλον, αναπόσπαστο στοιχείο του οποίου είναι και ο δασικός μας πλούτος. Οπότε καλή δύναμη και καλή δουλειά σε όλους μας. Ευχαριστούμε πάρα πολύ».