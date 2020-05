Πολιτική

Κυριάκος Μητσοτάκης: Το πόθεν έσχες του Πρωθυπουργού

Στη δημοσιότητα δόθηκαν από την Επιτροπή Ελέγχου της Βουλής τα πόθεν έσχες των πολιτικών.

Στη δημοσιότητα δόθηκαν σήμερα από την Επιτροπή Ελέγχου της Βουλής, συνολικά 1.072 δηλώσεις περιουσιακής κατάστασης του έτους 2019 (χρήση 2018) των πολιτικών προσώπων και θα παραμείνουν αναρτημένες στον διαδικτυακό τόπο της Βουλής των Ελλήνων για όσο χρονικό διάστημα διαρκεί η θητεία των υπόχρεων, πλέον τριών ετών από τη λήξη αυτής.

Το συνολικό καθαρό εισόδημα του πρωθυπουργού, Κυριάκου Μητσοτάκη, σύμφωνα με το Πόθεν Έσχες του 2019 (χρήσης 2018) ήταν 36.964 ευρώ συν άλλες 10.000 ευρώ από ακίνητα, ενώ υπάρχει και ένα πόσο στην κατηγορία «δάνεια» ύψους 150.000 ευρώ.

Εισόδημα από αγροτική επιχειρηματική δραστηριότητα ύψους 1.884,85 ευρώ δηλώνει μεταξύ άλλων ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Διαθέτει 11 διαφορετικούς τραπεζικούς λογαριασμούς σε ελληνικές τράπεζες (με μικροποσά), την ίδια ώρα που η σύζυγός του Μαρέβα Γκαμπόφσκι διαθέτει λογαριασμούς επίσης σε ελβετικά και γαλλικά χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, δηλώνοντας εισόδημα της τάξης των 41.364 ευρώ συν άλλες 30.500 ευρώ από ακίνητα.

Δείτε αναλυτικά: