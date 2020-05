Πολιτική

Το “πόθεν έσχες” του Δημήτρη Κουτσούμπα

Η περιουσιακή κατάσταση του ΓΓ του ΚΚΕ και της συζύγου του, Αναστασίας δόθηκαν στη δημοσιότητα.

Στη δημοσιότητα δόθηκαν σήμερα από την Επιτροπή Ελέγχου της Βουλής, συνολικά 1.072 δηλώσεις περιουσιακής κατάστασης του έτους 2019 (χρήση 2018) των πολιτικών προσώπων και θα παραμείνουν αναρτημένες στον διαδικτυακό τόπο της Βουλής των Ελλήνων για όσο χρονικό διάστημα διαρκεί η θητεία των υπόχρεων, πλέον τριών ετών από τη λήξη αυτής.

Όπως τονίζεται σε ανακοίνωση της Επιτροπής Ελέγχου Δηλώσεων Περιουσιακής Κατάστασης, ο έλεγχος τους είναι σε εξέλιξη.

