Συνταγές

Μυστικά για κεφτεδάκια με πατάτες από τον Βασίλη Καλλίδη

Text to Speech Your browser does not support the audio element.

Ο σεφ της εκπομπής “Το Πρωινό” μοιράζεται τις γνώσεις του για να γίνουν αφράτοι οι κεφτέδες και τραγανές οι τηγανιτές πατάτες, κάνοντας… “γιορτή για τον ουρανίσκο”, ένα το καθημερινό φαγητό.