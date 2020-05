Πολιτική

Τα πόθεν έσχες των πολιτικών

Δόθηκαν σήμερα στη δημοσιότητα από την Επιτροπή Ελέγχου της Βουλής.

Στη δημοσιότητα δόθηκαν σήμερα από την Επιτροπή Ελέγχου της Βουλής, συνολικά 1.072 δηλώσεις περιουσιακής κατάστασης του έτους 2019 (χρήση 2018) των πολιτικών προσώπων και θα παραμείνουν αναρτημένες στον διαδικτυακό τόπο της Βουλής των Ελλήνων για όσο χρονικό διάστημα διαρκεί η θητεία των υπόχρεων, πλέον τριών ετών από τη λήξη αυτής.

Όπως τονίζεται σε ανακοίνωση της Επιτροπής Ελέγχου Δηλώσεων Περιουσιακής Κατάστασης, ο έλεγχος τους είναι σε εξέλιξη.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης δήλωσε συνολικά για το 2018 συνολικά εισοδήματα 199.059,07 ευρώ εκ των οποίων τα 150.000 ευρώ προήλθαν από δάνειο που έλαβε απο την αδελφή του Αλεξάνδρα Μητσοτάκη - Γκουρντέν. Από τα υπόλοιπα: 1884, 85 ευρώ προήλθαν από αγροτική επιχειρηματική δραστηριότητα, 10.000 ευρώ από ακίνητα, 35.964, 24 ευρώ ήταν το φορολογητέο ποσό της βουλευτικής αποζημίωσης, ενώ 1.159,56 ευρώ προήλθαν από άλλες περιπτώσεις.

Η σύζυγος του πρωθυπουργού, Μαρέβα Γκραμπόφσκι, δήλωσε εισόδημα από μισθωτές υπηρεσίες ύψους 41.346,24 ευρώ , 30.500 ευρώ από ακίνητα και 4,1 ευρώ από μερίσματα και τόκους.

Ο κ. Μητσοτάκης δήλωσε κάτοχος μεριδίων αποτίμησης 16.322, 44 δολαρίων ΗΠΑ και 7.748,42 ευρώ ενώ η σύζυγος του δηλώνει για το 2018 τρεις θυρίδες σε τράπεζα οι οποίες είχαν μισθωθεί τα προηγούμενα χρόνια.

Όσον αφορά στις καταθέσεις ο κ. Μητσοτάκης δηλώνει καταθέσεις σε ελληνικές τράπεζες ύψους 1.081 ευρώ και 547 δολαρίων ΗΠΑ. Η κυρία Γκραμπόφσκι δηλώνει σε ελληνικές και ξένες τράπεζες καταθέσεις ύψους 182.940 δολαρίων ΗΠΑ, 285.751 ευρώ ενώ μηδενικοί είναι λογαριασμοί που διατηρούσε σε ελβετικό φράγκο.

Συνολικά 32 καταγραφές σημειώνονται στο πεδίο της ακίνητης περιουσίας της δήλωσης του κ. Μητσοτάκη και της κυρία Γκραμπόφσκι. Συγκεκριμένα , ο κ. Μητσοτάκης δηλώνει μεταξύ άλλων τρεις μονοκατοικίες , μία 196 τετραγωνικών στη Γλυφάδα, μία 169 τετραγωνικών επίσης στη Γλυφάδα και μία 733 τετραγωνικών στα Χανιά σε Γλυφάδα και Χανιά, ενώ η κυρία Γκραμπόφσκι δηλώνει μονοκατοικία 520 τ.μ στο Ηνωμένο Βασίλειο, διαμέρισμα 240 τ.μ στην Αθήνα, μονοκατοικία 415 τ.μ στις Κυκλάδες ενώ το ζεύγος δηλώνει αρκετές δενδροκαλλιέργειες και καλλιεργείς στην Κρήτη και στις Κυκλάδες. Οι οικίες σε Γλυφάδα, Χανιά και Κυκλάδες διαθέτουν απο μια πισίνα.

Όσον αφορά στα οχήματα ο κ. Μητσοτάκης δηλώνει ιδιοκτήτης ενός φορτηγού και 4 ΙΧ ενώ η κυρία Γκραμπόφσκι δηλώνει στην κατοχή της 2 Ι.Χ.

Επίσης, ο κ. Μητσοτάκης δηλώνει συμμετοχή στην επιχείρηση Κήρυξ Χανιών ενώ η κα Γκραμπόφσκι δηλώνει τη συμμετοχή της στις επιχειρήσεις ZEUS& ΔΙΟΝΕ Α.Ε και στην Μ.ΓΚΡΑΜΠΟΦΣΚΙ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε.

Τέλος, η κυρία Γκραμπόφσκι εμφανίζει υπόλοιπο δανείου ύψους 49.583 ευρώ καθώς και συμμετοχή κατά 1/3 σε υπόλοιπο δανείου 853.133 ευρώ. Ο κ. Μητσοτάκης είναι συνοφειλέτης κατά 1/5 σε δάνειο με υπόλοιπο 266.324 ευρώ (αρχικό ποσό 600 χιλ ευρώ), κατά ½ σε υπόλοιπο δανείου 24.562 ευρώ (αρχικό ποσό 150 χιλ ευρώ) και σε δάνειο 150 χιλ ευρώ που έλαβε απο την αδελφή του τον Μάρτιο του 2018 και η πρώτη δόση αποπληρωμής ορίστηκε για τον Μάρτιο 2020.

Ο Αλέξης Τσίπρας δήλωσε για το έτος χρήσης 2018 εισοδήματα ύψους 33.909,24 ευρώ από βουλευτική αποζημίωση και αποζημίωση πρωθυπουργού και 1.125 ευρώ από ακίνητα.

Η σύντροφός του Μπέτυ Μπαζιάνα δήλωσε 19.654 ευρώ από μισθωτές υπηρεσίες. Το συνολικό εισόδημα του πρώην πρωθυπουργικού ζεύγους δεν εμφανίζει διακυμάνσεις σε σχέση με την αντίστοιχη δήλωση του 2017.

Η κυρία Μπαζιάνα διατηρεί την τραπεζική θυρίδα που άνοιξε το 2013 στην Εθνική Τράπεζα.

Αυξημένες κατά περίπου 20.000 ευρώ εμφανίζονται οι καταθέσεις της οικογένειας Τσίπρα σε σχέση με το περασμένο έτος.

Συνολικά οι αποταμιεύσεις ανέρχονται περίπου σε 113.414 ευρώ έναντι περίπου 88.848 ευρώ το 2017. Ειδικότερα, ο πρώην πρωθυπουργός εμφανίζει αποταμιεύσεις 41.163 ευρώ, η σύντροφός του σχεδόν 28.000 ευρώ ενώ μαζί με τον γιο τους Φοίβο – Παύλο διαθέτουν άλλα 45.207 ευρώ.

Σταθερή εμφανίζεται η ακίνητη περιουσία του ζεύγους με τον κ. Τσίπρα να δηλώνει ιδιοκτήτης διαμερίσματος 114 τ.μ. στην Αθήνα (Κυψέλη) και την κα. Μπαζιάνα οικόπεδο 292 τ.μ. στην Αρτέμιδα.

Τέλος, ο κ. Τσίπρας διατηρεί στην κατοχή του μηχανή 652 κ.ε. που απέκτησε το 2007 έναντι 7.200 ευρώ και η σύντροφός του ΙΧ 1.248 κ.ε. που απέκτησε το 2013 έναντι 14.168 ευρώ.

Η Φώφη Γεννηματά εμφανίζει εισοδήματα για το 2018, 38.646 ευρώ και ο σύζυγός της 33.722 ευρώ.

Η επικεφαλής του Κινήματος Αλλαγής εμφανίζει δύο μετοχές της ΕτΕ ενώ ο σύζυγός της είναι δικαιούχος τραπεζικής θυρίδας που μίσθωσε το 2008.

Οι καταθέσεις της κυρίας Γεννηματά ανέρχονται σε 22.219 ευρώ. Ο σύζυγός της εμφανίζει καταθέσεις 83.690 ευρώ και 19.199 δολαρίων.

Σταθερή παραμένει η ακίνητη περιουσία του ζεύγους που εμφανίζει συμμετοχή απο 28% εως 100% σε 34 ακίνητα και βοσκοτόπους σε Αττική και Σκύρο.

Η κυρία Γεννηματά δηλώνει ένα ΙΧ 1560 κυβικών ενώ οφείλει 2.519 € από δάνειο που είχε πάρει από την τράπεζα FCA BANK G.M.B.H. το 2014 Στο πόθεν έσχες της Φώφης Γεννηματά φαίνονται εισοδήματα ευρώ. Ο σύζυγος δηλώνει εισόδημα 33.088 ευρώ. Οι καταθέσεις της Φώφης Γεννηματά ανέρχονται σε 15.656,5 ευρώ και ο σύζυγός της έχει. Η επικεφαλής του ΚΙΝΑΛ διαθέτει ένα ακίνητο στην Αθήνα, στη Βούλα, ενώ ο σύζυγός της διαθέτει αρκετά ακίνητα και οικόπεδα σε Αττική και Εύβοια. Έχει στην κατοχή της ένα αυτοκίνητο και ως υπόλοιπο δανείου εμφανίζει ποσό 4.678 ευρώ.

Ο γενικός γραμματέας του ΚΚΕ δηλώνει ετήσιο εισόδημα 76.549,39 ευρώ με ένα μέρος να καταβάλλεται στα ταμεία του Περισσού. Η σύζυγός του Αναστασία Κοντογιάννη δηλώνει εισόδημα 18.157,99 ευρώ και 1,68 ευρώ από μερίσματα, τόκους.

Δεν διαθέτουν μετοχές ή ομόλογα, ούτε θυρίδα σε τράπεζα. Στους τραπεζικούς του λογαριασμούς στην Εθνική Τράπεζα διαθέτει 3.940,28 ευρώ με δικαιούχους τρίτους, ενώ η σύζυγός του σε Εθνική Τράπεζα και Eurobank ποσό 11.333,81 ευρώ.

Ο κ. Κουτσούμπας στη Φθιώτιδα διαθέτει ένα ισόγειο διαμέρισμα 105,37 τ.μ. και η σύζυγός του στη Βοιωτία διαμέρισμα 120,54 τ.μ.

Ο Πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης Κυριάκος Βελόπουλος δηλώνει ο ίδιος πόσο 8.400 ευρώ ενώ η σύζυγος του δηλώνει 11.573 € Η σύζυγος του έχει μία θυρίδα που την μίσθωσε το 2015.

Οι καταθέσεις του κ. Βελόπουλου σε τράπεζες της Ελλάδας της Γερμανίας και του Βελγίου φτάνουν τις 450.568 € ενώ η σύζυγος του έχει καταθέσεις μόλις 116 €.

Η σύζυγος του δηλώνει ένα ακίνητο στο πανόραμα της Θεσσαλονίκης ενώ ο ίδιος δεν δηλώνει ακίνητη περιουσία. Ο κύριος Βελόπουλός δηλώνει ένα αυτοκίνητο 2143 κυβικών ενώ ένα αυτοκίνητο έχει και η σύζυγός του 1496 κυβικών. Επίσης δηλώνει συμμετοχή σε ατομική επιχείρηση παροχής υπηρεσιών ενώ είναι εταίρος και σε ΕΠΕ όπως εταίρος στην ίδια ΕΠΕ είναι και η σύζυγός του.

Ο κ. Βελόπουλός χρωστά 7,878 € από δάνειο 100.1000 ευρώ που έχει πάρει το 2005 μαζί με τη σύζυγό του.

Ο Γιάνης Βαρουφάκης κατά το φορολογικό έτος 2019 δηλώνει συνολικά εισοδήματα, 265 χιλιάδες ευρώ ενώ η σύζυγός του δηλώνει έσοδα από ακίνητα 840,00 ευρώ και εισόδημα 3,500 ευρώ.

Ο επικεφαλής του ΜΕΡΑ25 έχει μαζί με την σύζυγό του καταθέσεις 128.768 περίπου στην τράπεζα Corner Banca στην Ελβετία και πιο μικρά ποσά μοιρασμένα σε ελληνικές τράπεζες.

Δηλώνει ιδιοκτήτης μιας οικίας και δύο αγροτεμαχίων, ενώ η σύζυγος του έχει ένα γραφείο, 2 οικείες, 1 διαμέρισμα και τρία αγροτεμάχια.

Ο Γιάνης Βαρουφάκης και η σύζυγος του έχουν στην κατοχή τους συνολικά 9 οχήματα.

Έχει πάρει δάνειο αξίας 15.200,00 ευρώ για επαγγελματικούς λόγους, από το οποίο υπόλοιπο οφειλόμενο είναι το ποσό των 11.591,15 ευρώ

Τέλος στον κ. Βαρουφάκη φαίνεται να ανήκει το 100% DΙΕΜ Ελλάδας και το 50% Μη Κερδοσκοπικής Εταιρείας. Η σύζυγός του έχει συμμετοχή άνω του 50% σε 2 εταιρείες.

