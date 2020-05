Life

Ο Πέτρος Ιακωβίδης στο “Πρωινό” με το νέο του τραγούδι (βίντεο)

Ο δημοφιλής τραγουδιστής μιλά για τις καινούριες δημιουργίες του, που θα ερμηνεύσουν η αδελφή του και η Νατάσα Θεοδωρίδου, αλλά και για τις μαγειρικές ικανότητες που βελτίωσε στην καραντίνα.