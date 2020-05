Πολιτική

Κυριάκος Βελόπουλος: Το πόθεν έσχες του Προέδρου της Ελληνικής Λύσης

Τι καθαρό εισόδημα δήλωσε το 2018. Οι καταθέσεις του σε τράπεζες της Ελλάδας και του Εξωτερικού.

Εισόδημα 8.400 ευρώ για το 2018 δήλωσε στο πόθεν έσχες του 2019 ο πρόεδρος της Ελληνικής Λυσης Κυριάκος Βελόπουλος με τη σύζυγό του να δηλώνει 11.573 ευρώ.

Η σύζυγος του κ. Βελόπουλου έχει και μία θυρίδα που την μίσθωσε το 2015.

Οι καταθέσεις του προέδρου της Ελληνικής Λύσης σε τράπεζες της Ελλάδας της Γερμανίας και του Βελγίου φτάνουν τις 450.568 € ενώ η σύζυγος του έχει καταθέσεις μόλις 116 ευρώ.

Η σύζυγος του δηλώνει ένα ακίνητο στο πανόραμα της Θεσσαλονίκης ενώ ο ίδιος δεν δηλώνει ακίνητη περιουσία.

Ο κύριος Βελόπουλός δηλώνει ένα αυτοκίνητο 2143 κυβικών ενώ ένα αυτοκίνητο έχει και η σύζυγός του 1496 κυβικών. Επίσης δηλώνει συμμετοχή σε ατομική επιχείρηση παροχής υπηρεσιών ενώ είναι εταίρος και σε ΕΠΕ όπως εταίρος στην ίδια ΕΠΕ είναι και η σύζυγός του.

Ο κ. Βελόπουλός χρωστά 7.878 € από δάνειο 100.1000 ευρώ που έχει πάρει το 2005 μαζί με τη σύζυγό του.

Αναλυτικά το πόθεν έσχες του Κυριάκου Βελόπουλου: