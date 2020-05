Πολιτική

Πέτσας: Κερκόπορτα στον κορονοϊό οι οργανωμένες συναθροίσεις

Τι είπε για το δεύτερο βήμα προς τη νέα κανονικότητα. Η απόφαση του Πρωθυπουργού για το ΕΣΥ. Τι θα γίνει με τον τουρισμό. Τι ισχύει για την έκτακτη οικονομική ενίσχυση.

Είμαστε σε μια πορεία που οδηγεί σταδιακά στην επανεκκίνηση της κοινωνικής και οικονομικής δραστηριότητας τόνισε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Στέλιος Πέτσας κατά την ενημέρωση των πολιτικών συντακτών, με αναφορά στην επαναλειτουργία επιχειρήσεων, καταστημάτων λιανικού εμπορίου και παροχής υπηρεσιών «πάντοτε με συγκεκριμένους κανόνες λειτουργίας ως προς τον αριθμό των ατόμων σε κάθε χώρο και τις αποστάσεις που πρέπει να τηρούνται».

Τόνισε ότι «από σήμερα 11 Μαΐου το ένα τρίτο περίπου των εργαζομένων και των επιχειρήσεων που είχαν τεθεί σε αναστολή έχουν επιστρέψει στις δουλειές τους, επέστρεψαν στα θρανία τους οι μαθήτριες και οι μαθητές της Γ Λυκείου που έχουν μπει στην τελική ευθεία της προετοιμασίας για τις πανελλαδικές εξετάσεις που θα ξεκινήσουν στις 15 Ιουνίου. Οι σκέψεις όλων μας είναι στα παιδιά αυτά που δίνουν τον αγώνα σε πρωτόγνωρες καταστάσεις».

Στο δεύτερο βήμα προς τη νέα κανονικότητα πιστεύουμε θα πρυτανεύσει η ατομική ευθύνη και η συλλογική ωριμότητα

Εξήγησε ότι «σε ό,τι αφορά τους κανόνες λειτουργίας, οι τάξεις χωρίζονται στα δύο και οι μαθητές θα πηγαίνουν στα σχολεία εκ περιτροπής ώστε να μην υπερβαίνουν τους 15 σε κάθε αίθουσα και φροντίζοντας να υπάρχει απόσταση ενάμιση μέτρου μεταξύ τους».

Πρόσθεσε ότι επιστρέφει στην εργασία του το 70% των δημοσίων υπαλλήλων με όλα τα απαραίτητα μέτρα που έχει υποδείξει η Επιτροπή των Λοιμωξιολόγων. Είπε ότι η προσέλευσή τους γίνεται σταδιακά ώστε να αποφεύγεται ο συνωστισμός στα μέσα μαζικής μεταφοράς.

Αναφέρθηκε όμως και στο ότι «επιτρέπεται η μετακίνηση προς τα νησιά ή μεταξύ των νησιών των ιδιοκτητών και των εργαζομένων σε επιχειρήσεις που επαναλειτουργούν. Οι μετακινήσεις επιτρέπονται και για τους αυτοπασχολουμένους με έγγραφη δήλωση των ιδίων».

Στο δεύτερο αυτό βήμα προς τη νέα κανονικότητα τόνισε ο κ. Πέτσας «πιστεύουμε ότι θα πρυτανεύσει, όπως έγινε μέχρι σήμερα, η ατομική ευθύνη και η συλλογική ωριμότητα».

Όσοι αγνοούν τους κανόνες και καλούν σε οργανωμένες συναθροίσεις θέτουν σε κίνδυνο τους εαυτούς τους, τις οικογένειές τους και το κοινωνικό σύνολο

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος υπογράμμισε, κατά την ενημέρωση των πολιτικών συντακτών, ότι «είναι δύο στοιχεία που μας έφεραν μέχρι εδώ και θα αποτρέψουν ενδεχόμενο πισωγύρισμα που θα είχε τεράστιο κοινωνικό και οικονομικό κόστος. Γι αυτό απαιτείται απ' όλους αυστηρή τήρηση των κανόνων υγιεινής, των αποστάσεων και της αποφυγής συγχρωτισμού. Όσοι τους αγνοούν και ακόμη χειρότερα όσοι καλούν σε οργανωμένες συναθροίσεις θέτουν σε κίνδυνο τους εαυτούς τους, τις οικογένειές τους, το κοινωνικό σύνολο. Προσβάλλουν βάναυσα την πλειονότητα των Ελλήνων που επιδεικνύουν υποδειγματική πειθαρχία, ατομική ευθύνη και συλλογική ωριμότητα. Ανοίγουν την κερκόπορτα για να μπει ο εχθρός, ο κορονοϊός, προδίδοντας όλους εκείνους που δίνουν μάχες για να σώσουν και σώζουν καθημερινά ανθρώπινες ζωές».

Στο σημείο αυτό τόνισε ότι συνεχίζεται η προσπάθεια μέσω επικοινωνίας και αποστολής στοχευμένων μηνυμάτων να πειστούν όλοι και να αποτραπούν λάθος συμπεριφορές και ανεύθυνες αποφάσεις.

Είναι απόφαση του πρωθυπουργού να χτίσουμε ένα Σύστημα Υγείας που θα συγκαταλέγεται στα πρότυπα της Ευρώπης

«Είναι απόφαση του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη να χτίσουμε ένα Σύστημα Υγείας που θα συγκαταλέγεται στα πρότυπα της Ευρώπης», τόνισε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος. «Με στόχο να προσεγγίσουμε γρήγορα τον ευρωπαϊκό μέσο όρο σε ό,τι αφορά τις μονάδες εντατικής θεραπείας».

Δίνοντας στοιχεία ανέφερε ότι ήδη από 565 ΜΕΘ που είχαμε πριν από δυόμιση μήνες ξεπερνάμε τις 1000 και η προσπάθεια συνεχίζεται.

Πρόσθεσε ότι για το σχεδιασμό των κλινών νέων μονάδων Εντατικής Θεραπείας ορίστηκε επιστημονική Επιτροπή η οποία θα μελετήσει τα δεδομένα και θα κάνει σχετική εισήγηση με γνώμονα τη λειτουργικότερη χωροθέτηση σε υπάρχουσες ή νέες κτιριακές νοσοκομειακές δομές.

Υπογράμμισε ταυτόχρονα ότι υπήρξαν ήδη σημαντικές δωρεές υλικών και χρηματικών ποσών στην προσπάθεια αυτή. «Μέχρι σήμερα είχαμε δωρεές από 865 φορείς, οργανισμούς και ιδιώτες αλλά και από κράτη όπως η Λαϊκή Δημοκρατία της Κίνας και τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα».

Οι δωρεές από οργανισμούς και ιδιώτες ξεπερνούν τα 89 εκατ. ευρώ

Συνεχίζοντας την αναφορά του στις δωρεές που έγιναν όλο αυτό το διάστημα, ο κ. Πέτσας είπε ότι ήδη το επίπεδο των δωρεών ξεπερνά τα 89 εκατομμύρια ευρώ από τα οποία τα 40 αφορούν ιατρικό εξοπλισμό, 24,2 εκατομμύρια αφορούν μέσα ατομικής προστασίας και άλλα 12,5 εκατομμύρια ευρώ αφορούν καταθέσεις χρηματικών ποσών.

Επιπλέον 226 φορείς, οργανισμοί και ιδιώτες έχουν εκδηλώσει πρόθεση δωρεών ύψους περίπου 8,8 εκατομμυρίων ευρώ για τις οποίες προχωρούν οι σχετικές διαδικασίες.

Ο πρωθυπουργός, η κυβέρνηση, όλοι οι Έλληνες δίνουμε τις θερμές μας ευχαριστίες, τόνισε ο κ. Πέτσας.

Οι φθηνές πιστοληπτικές γραμμές του ΕΜΣ για τον κορονοϊο που συμφωνήθηκαν στο Eurogroup, θα είναι άμεσα διαθέσιμες, με ευνοϊκούς όρους και χωρίς μνημόνιο

Αναφορικά με την Οικονομία, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος είπε ότι την Παρασκευή συνεδρίασε το Eurogroup «που κατέληξε σε συμφωνία για τους όρους και τα χαρακτηριστικά αξιοποίησης από όσες χώρες ζητήσουν τις φθηνές πιστοληπτικές γραμμές του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Σταθερότητας για την αντιμετώπιση της πανδημίας του κορονοϊού. Ο μηχανισμός αυτός θα είναι άμεσα διαθέσιμος και με τους ίδιους όρους για όλα τα ευρωπαϊκά κράτη μέλη. Θα ‘ χει ευνοϊκούς όρους χωρίς μνημόνιο. Μπορεί να ενεργοποιηθεί από τα κράτη μέλη που θα θελήσουν να τον αξιοποιήσουν από την 1η Ιουνίου ενώ θα υπάρχει δυνατότητα υποβολής αιτήματος έως τις 31 Δεκεμβρίου του 2022». Ταυτόχρονα τόνισε ότι εκκρεμεί και είναι μείζονος σημασίας για τον κόσμο της εργασίας, όχι μόνο στη χώρα μας αλλά σε ολόκληρη την Ευρώπη, η ολοκλήρωση και εφαρμογή του προγράμματος SURE για την ενίσχυση εργαζομένων, όπως και η δημιουργία ενός πανευρωπαϊκού Ταμείου Εγγυήσεων από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων για τη στήριξη των επιχειρήσεων».

Βούληση της κυβέρνησης είναι μην αφεθεί κανένας μόνος του

Ξεχωριστή αναφορά έκανε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος στην εκκρεμότητα για «δημιουργία του Ταμείου Ανάκαμψης, για χρηματοδοτήσεις, κυρίως μέσω επιχορηγήσεων, προκειμένου να αντιμετωπιστούν από κοινού οι προκλήσεις για τις οικονομίες των κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης».

Αναφορικά με τη στήριξη ανέργων, εργαζομένων και επιχειρήσεων ο κ. Πέτσας τόνισε πως «βούληση της κυβέρνησης είναι μην αφεθεί κανένας μόνος του». Αναλυτικά ανέφερε: «Από σήμερα έως και την επόμενη Κυριακή 17 Μαΐου, μπορούν να υποβάλλουν δήλωση για να πάρουν την έκτακτη ενίσχυση των 800 ευρώ ειδικές κατηγορίες εργαζομένων όπως μισθωτοί του τουριστικού-επισιτιστικού κλάδου, των οποίων το επίδομα ανεργίας έληξε τον Δεκέμβριο, οικοδόμοι, φορτοεκφορτωτές, τουριστικοί συνοδοί, αποκλειστικοί νοσοκόμοι κ.α.

Οι εργοδότες των επιχειρήσεων που θα παραμείνουν κλειστές με κρατική εντολή όλο τον Μάιο, πρέπει να υποβάλλουν από τις 18 Μαΐου έως και τις 31 Μαΐου δηλώσεις, ώστε να καταβληθεί στους εργαζόμενους η αποζημίωση ειδικού σκοπού των 534 ευρώ για τον τρέχοντα μήνα. Η πληρωμή θα πραγματοποιηθεί από 5 Ιουνίου έως 10 Ιουνίου και οι εργαζόμενοι δεν απαιτείται να κάνουν καμία αίτηση. Υπενθυμίζεται ότι, οι εργαζόμενοι των επιχειρήσεων που επαναλειτουργούν, θα λάβουν αναλογική ειδική αποζημίωση ανάλογα με τις μέρες που μένουν σε παράταση αναστολής, με βάση υπολογισμού το ποσό που αντιστοιχεί στις 30 ημέρες και ανέρχεται στα 534 ευρώ. Η καταβολή αυτή θα πραγματοποιηθεί από 10 Ιουνίου έως και 12 Ιουνίου. Έως αύριο θα καταβληθεί η επιστρεπτέα προκαταβολή σε 90.000 δικαιούχες επιχειρήσεις, ανάλογα με τον αριθμό των εργαζομένων τους.

Παρατείνεται μέχρι την Παρασκευή 15 Μαΐου η προθεσμία υποβολής της ηλεκτρονικής αίτησης από τους δικαιούχους επιστήμονες για την ειδική ενίσχυση των 600 ευρώ. Μέσα στις επόμενες μέρες ξεκινά τη λειτουργία του το Ταμείο Εγγυοδοσίας που σχεδιάσαμε σε συνεργασία με την Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα.. Θα έχει διαθέσιμους κοινοτικούς πόρους ύψους 2,25 δισ. ευρώ με τους οποίους θα υπάρξει άμεση στήριξη των επιχειρήσεων, μέσω της παροχής δανείου για κεφάλαιο κίνησης εγγυημένο κατά 80%.

Στο πρόγραμμα μπορούν να συμμετάσχουν, και οι αυτοαπασχολούμενοι, καθώς και οι επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στη γεωργία και την υδατοκαλλιέργεια».

Η ενίσχυση του αγροτικού τομέα

«Στο μεταξύ η κυβέρνηση προχωρά σε στοχευμένες κλαδικές πολιτικές για τη στήριξη τομέων της οικονομίας με ειδικά χαρακτηριστικά και ειδικές ανάγκες», είπε ο κ. Πέτσας επισημαίνοντας πως ήδη, για την ενίσχυση του αγροτικού τομέα η κυβέρνηση διαθέτει επιπλέον 150 εκατ. ευρώ.

Επίσης, με νομοθετική πρωτοβουλία που αναλαμβάνει το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης θα διατηρείται το επίδομα ανεργίας σε όσους ανέργους επιλέξουν να εργαστούν σε αγροτικές εργασίες. Η παρέμβαση αυτή καθιστά πιο ελκυστική την απασχόληση ανέργων στην αγροτική οικονομία τώρα που άλλοι κλάδοι της οικονομίας μας, όπως ο τουρισμός ή η εστίαση, τουλάχιστον σήμερα, υπολειτουργούν για τη διαφύλαξη της δημόσιας υγείας.

Επιπλέον -και είναι σημαντικό για πολλούς παραγωγούς- εξελίχθηκε η ηλεκτρονική υπηρεσία (greekfarms.gov.gr/greekfarms/) που δίνει στον αγρότη τη δυνατότητα να αναρτήσει τις ανάγκες που έχει σε εργασία για εξεύρεση προσωπικού, αλλά και να επικοινωνήσει καλύτερα έναν πιθανό δικό του ιστότοπο στον οποίο θα περιέχονται επιπρόσθετες πληροφορίες.

Η επανεκκίνηση του τουρισμού

Στο μεταξύ, η Κυβέρνηση επεξεργάζεται την σταδιακή επανεκκίνηση του εσωτερικού και εξωτερικού τουρισμού. Ήδη σειρά δημοσιευμάτων του διεθνούς Τύπου εμφανίζουν την Ελλάδα ως ελκυστικό προορισμό εξαιτίας της επιτυχούς μάχης που δώσαμε εναντίον του κορονοϊού. Περιμένουμε την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, ώστε να υπάρχει ενιαία κοινοτική αντιμετώπιση στο θέμα των μεταφορών. Επισημαίνουμε ότι η ελευθερία στην κίνηση προσώπων είναι μια από τις τέσσερις βασικές ελευθερίες στις οποίες στηρίζεται το ευρωπαϊκό οικοδόμημα και δεν μπορεί να αγνοείται.

Εξετάζονται επίσης μέτρα για την στήριξη των επιχειρήσεων εστίασης που καλούνται να επαναλειτουργήσουν με όρους ασφάλειας και άρα με πρόσθετες δυσκολίες. Τις επόμενες ημέρες κατατίθεται στη Βουλή σχετική διάταξη του Υπουργείου Εσωτερικών, κατόπιν της σχετικής διαβούλευσης με τους Δήμους, την ΚΕΔΕ και το υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων. Σύμφωνα με αυτή, θα δοθεί πρόσθετος εξωτερικός δημόσιος χώρος για τραπεζοκαθίσματα εκεί όπου είναι εφικτό, χωρίς οι καταστηματάρχες να πληρώσουν επιπλέον δημοτικά τέλη. Στις περιπτώσεις που δεν υπάρχει τέτοια δυνατότητα οι Δήμοι μπορούν να προχωρήσουν σε μείωση των τελών, έως και 50%.

Σε κάθε περίπτωση, θα εξασφαλίζεται χώρος ώστε να μην παρεμποδίζεται η ελεύθερη διέλευση των πολιτών και ιδίως ανθρώπων με κινητικά προβλήματα.

Στο πλαίσιο του νόμου για το επιτελικό κράτος ξεκινά η εφαρμογή μιας νέας νομοπαρασκευαστικής διαδικασίας που αποσκοπεί στο να αντιμετωπίσει τις διαρθρωτικές παθογένειες της πολυνομίας και της κακονομίας στη χώρα μας».

Ειδική αναφορά έκανε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος στο ότι σήμερα στις 16.00 «στην Αίθουσα της Γερουσίας στη Βουλή, πραγματοποιείται η πρώτη κοινή συνεδρίαση της Επιτροπής Αξιολόγησης Ποιότητας της Νομοπαρασκευαστικής Διαδικασίας και της Κεντρικής Επιτροπής Κωδικοποίησης.

Η Επιτροπή Αξιολόγησης Ποιότητας, θα εξετάζει τα νέα σχέδια νόμων πριν από την κατάθεση στη Βουλή, προκειμένου να διασφαλισθεί η τήρηση των αρχών της καλής νομοθέτησης. Η Κεντρική Επιτροπή Κωδικοποίησης θα αναλάβει τον συντονισμό της διαδικασίας κωδικοποίησης της υφιστάμενης νομοθεσίας. Οι δύο Επιτροπές υπάγονται στη Γενική Γραμματεία Νομικών και Κοινοβουλευτικών Θεμάτων της Προεδρίας της Κυβέρνησης, η θεμελιώδης αποστολή της οποίας έγκειται στην αποτελεσματική εφαρμογή των αρχών και εργαλείων της καλής νομοθέτησης. Στις επιτροπές συμμετέχουν καθηγητές πανεπιστημίου, δικαστές, μέλη του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους και διακεκριμένοι νομικοί και οικονομολόγοι.

Σημειώνεται ότι ήδη από την προηγούμενη εβδομάδα έχουν αναρτηθεί δύο Εγχειρίδια που εκπονήθηκαν στη βάση των καλύτερων διεθνών πρακτικών και διασφαλίζουν βέλτιστη ποιότητα νομοθεσίας: το Εγχειρίδιο Νομοπαρασκευαστικής Μεθοδολογίας και το Εγχειρίδιο Ανάλυσης Συνεπειών Ρύθμισης».

Ο πρωθυπουργός έχει θέσει ως προσωπική του προτεραιότητα το ζήτημα των ασυνόδευτων ανήλικων προσφύγων

Ολοκληρώνοντας την εισαγωγική του τοποθέτηση στην ενημέρωση των πολιτικών συντακτών, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος τόνισε πως ο πρωθυπουργός «έχει θέσει ως προσωπική του προτεραιότητα το ζήτημα των ασυνόδευτων ανήλικων προσφύγων. Ήδη, ύστερα από συντονισμένες προσπάθειες έχει καταρτιστεί ευρωπαϊκό σχέδιο μετεγκατάστασης που προβλέπει την μεταφορά συνολικά 1.600 ασυνόδευτων ανηλίκων σε κράτη-μέλη της Ε.Ε.

Σήμερα το πρωί, αναχώρησε από την Αθήνα για το Ηνωμένο Βασίλειο ομάδα 16 ασυνόδευτων ανηλίκων προσφύγων και 34 ενηλίκων για επανένωση με τις οικογένειές τους.

Υπενθυμίζεται ότι το σχέδιο μετεγκατάστασης άρχισε να εφαρμόζεται από την Μ. Εβδομάδα όταν 12 ασυνόδευτα παιδιά αναχώρησαν για το Λουξεμβούργο και άλλα 50 για τη Γερμανία. Υπάρχει επίσης συμφωνία με τη Φινλανδία να δεχθεί, μέχρι τα τέλη Μαΐου, 100 ασυνόδευτα παιδιά, αλλά και 30 ενήλικες πρόσφυγες και μετανάστες για επανενώσεις οικογενειών. Επιπλέον 22 άτομα θα μετεγκατασταθούν στην Ελβετία».

Στο κλείσιμο ο κ. Πέτσας έκανε αναφορά στη σημερινή επίσκεψη του κ. Μητσοτάκη στον Υμηττό και την ενημέρωσή του για το σχεδιασμό της αντιπυρικής προστασίας αλλά και τη συνολική οργάνωση της Πολιτικής Προστασίας με ξεχωριστή μνεία σε όσα ανέφερε ο πρωθυπουργός για τη νέα φάση στην αντιμετώπιση του κορονοϊού.

Σε δήλωση του, ο Κυριάκος Βελόπουλος, αναφέρει «αναφορικά με τη σημερινή δήλωση του κυβερνητικού εκπροσώπου ότι " δεν υπάρχει στο μυαλό του Πρωθυπουργού καμία σκέψη ούτε για εκλογές, ούτε για ανασχηματισμό", εμείς οφείλουμε να επισημάνουμε, ότι οι εκλογές και οι ανασχηματισμοί δεν ανακοινώνονται, αλλά γίνονται! Δυστυχώς αυτό που διαπιστώνουμε είναι ότι ο σχεδιασμός της Κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας για τη χώρα δεν γίνεται με το βλέμμα στην επόμενη μέρα, αλλά με το βλέμμα στην επόμενη κάλπη, με αποτέλεσμα όλα τα μέτρα που παίρνουν να είναι "προεκλογικά " και ψηφοθηρικά. Κανείς δεν τους πιστεύει, όσο και αν προσπαθούν να πείσουν για το αντίθετο!».