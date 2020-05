Κοινωνία

Αυτός είναι ο κλέφτης που... μοίραζε φυλλάδια για τον κορονοϊό (εικόνες)

Στη δημοσιότητα έδωσε η Αστυνομία τα στοιχεία ταυτότητας και φωτογραφία του κατηγορούμενου για δεκάδες κλοπές.

Στη δημοσιότητα δόθηκαν, κατόπιν εισαγγελικής διάταξης, της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Αθηνών, τα στοιχεία και οι φωτογραφίες κατηγορούμενου για συστηματικές διαρρήξεις και κλοπές σε διάφορες περιοχές της Αττικής.

Ο συγκεκριμένος, μαζί με συνεργούς του είναι ύποπτοι για 22 κλοπές με τη λεία τους να ξεπερνά τις 130.00 ευρώ.

Μάλιστα, όταν γίνονταν αντιληπτοί από τους ενοίκους των πολυκατοικιών, έκαναν ότι μοίραζαν φυλλάδια για τον κορονοϊό και τα σούπερ μάρκετ.

Ο κατηγορούμενος συνελήφθη στις 28 Απριλίου.

Πρόκειται για τον

(επ) BEQIR (ον) MARTIN του ALBERT και της MIMOZA , γεν. 25-1-1989 στην Αλβανία.

Η συγκεκριμένη δημοσιοποίηση, χρονικής διάρκειας μέχρι την 1-7-2020, σύμφωνα με τη σχετική Εισαγγελική Διάταξη, αποσκοπεί στην προστασία του κοινωνικού συνόλου, την ευχερέστερη πραγμάτωση της αξίωσης της Πολιτείας για τον κολασμό των παραπάνω αδικημάτων και προκειμένου να διαπιστωθούν και να εξιχνιαστούν άδηλες υποθέσεις διαρρήξεων-κλοπών σε οικίες που έλαβαν χώρα σε προγενέστερο χρόνο.

Στο πλαίσιο αυτό, παρακαλούνται οι πολίτες να επικοινωνούν με τους τηλεφωνικούς αριθμούς 210-9692920 της Υποδιεύθυνσης Ασφαλείας Νοτιοανατολικής Αττικής και 210-6411111 της Διεύθυνσης Ασφάλειας Αττικής, για την παροχή οποιασδήποτε σχετικής πληροφορίας. Σημειώνεται ότι διασφαλίζεται η ανωνυμία και το απόρρητο της επικοινωνίας.