Κόσμος

Κορονοϊός – Ισπανία: ο χαμηλότερος ημερήσιος αριθμός θανάτων εδώ και 7 εβδομάδες

«Φως στην άκρη του τούνελ», βλέπουν οι Ισπανοί, παρά το γεγονός ότι για ακόμη μια μέρα ο αριθμός των νεκρών από την πανδημία, παρέμεινε τριψήφιος.

Ο ημερήσιος απολογισμός των θανάτων από την Covid-19 στην Ισπανία μειώθηκε σήμερα σε 123, που είναι ο χαμηλότερος αριθμός εδώ και επτά εβδομάδες, ανακοινώθηκε από το ισπανικό υπουργείο Υγείας.

Ο συνολικός αριθμός των νεκρών από την επιδημία αυξήθηκε σήμερα σε 26.744, από 26.621 χθες, Κυριακή. Ο αριθμός των επιβεβαιωμένων κρουσμάτων αυξήθηκε σε 227.436 από 224.390 χθες.