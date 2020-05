Κοινωνία

Κυψέλη: Ποινική δίωξη σε 52χρονο για ψευδή καταγγελία

Ο κατηγορούμενος συνελήφθη μετά από ταυτοποίηση που έκανε η Αστυνομία στην επίμαχη κλήση.

Με την κατηγορία της ψευδούς καταγγελίας στις Αρχές είναι αντιμέτωπος ο 52χρονος που σύμφωνα με την Αστυνομία κάλεσε την Άμεση Δράση ξημερώματα Σαββάτου για υποτιθέμενη σε βάρος του ληστεία στην πλατεία Αγίου Γεωργίου στην Κυψέλη λίγο πριν σημειωθούν τα επεισόδια μεταξύ ομάδων ΜΑΤ και συγκεντρωμένων.

Σε βάρος του 52χρονου ο Εισαγγελέας άσκησε πλημμεληματικού βαθμού ποινική δίωξη και παρέπεμψε την υπόθεση στο Αυτόφωρο. Ο κατηγορούμενος συνελήφθη χθες μετά από ταυτοποίηση που έκανε η Αστυνομία στην επίμαχη κλήση.

Σύμφωνα με την δικογραφία που σχηματίστηκε σε βάρος του, ο 52χρονος φέρεται να κάλεσε μετά τα μεσάνυχτα, Παρασκευής προς Σάββατο, την Άμεση Δράση λέγοντας ότι είναι θύμα ληστείας και τραυματισμού με μαχαίρι στο πόδι. Σύμφωνα με τα στοιχεία της Αστυνομίας , ο κατηγορούμενος είπε στο κέντρο "ελάτε να με σώσετε". Φέρεται μάλιστα να επέμεινε στους αστυνομικούς που του τηλεφώνησαν όταν πλησίασαν στο σημείο που τους υπέδειξε, ότι βρίσκεται στην πλατεία Αγίου Γεωργίου και ότι κινδυνεύει.

Όπως αναφέρει η Αστυνομία το τηλεφώνημα ήταν παγίδα , καθώς οι ομάδες που μετέβησαν στην πλατεία δέχθηκαν σφοδρή επίθεση από τους συγκεντρωμένους με αποτέλεσμα να κλιμακωθεί η ένταση με ρίψη χημικών, προσαγωγές και συλλήψεις .

Σύμφωνα με τα στοιχεία της Αστυνομίας, ο 52χρονος, μόνιμος κάτοικος της περιοχής, είχε απενεργοποιήσει το κινητό του αμέσως μετά την μετάβαση των αστυνομικών στην πλατεία και τα επεισόδια που ακολούθησαν.

Μετά την άσκηση ποινικής δίωξης σε βάρος του , ο κατηγορούμενος οδηγήθηκε στο Αυτόφωρο Μονομελές όπου η δίκη του αναβλήθηκε σε δικάσιμο που θα οριστεί όταν επαναλειτουργήσουν τα ποινικά δικαστήρια.

Το δικαστήριο διέταξε να αφεθεί ελεύθερος ο 52χρονος ο οποίος ζήτησε να του επιστραφεί το κινητό του, που κατασχέθηκε με την σύλληψη του, καθώς είναι απαραίτητο , όπως είπε, για την δουλειά του. Το δικαστήριο αρνήθηκε το αίτημα του, τονίζοντας πως "το κατασχεθέν, είναι πειστήριο που συμπεριλαμβάνεται στην δικογραφία".