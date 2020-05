Οικονομία

ΟΑΣΑ: Αποζημίωση στους κατόχους καρτών απεριορίστων διαδρομών

Πότε θα ενεργοποιηθεί η διαδικασία αποζημίωσης. Αναλυτικά η διαδικασία.

Την 1η Ιουνίου θα ενεργοποιηθεί η διαδικασία αποζημίωσης, με τη μορφή χρονικής επέκτασης, σε όλους τους κατόχους προσωποποιημένων καρτών ATH.ENA Card, οι οποίοι προπλήρωσαν αλλά δεν εξάντλησαν την αξία των ενεργοποιημένων καρτών τους, λόγω των περιορισμών που τέθηκαν στις μετακινήσεις των πολιτών από τις 11 Μαρτίου έως τις 4 Μαΐου.

Συγκεκριμένα, οι κάτοχοι προσωποποιημένων καρτών ATH.ENA Card που είχαν υπόλοιπο μικρότερο των 30 ημερών θα λάβουν πίστωση αξίας ενός μήνα, οι δε κάτοχοι καρτών που είχαν υπόλοιπο μεγαλύτερο των 30 ημερών θα λάβουν πίστωση αντίστοιχη με το χρόνο που διήρκησαν τα μέτρα περιορισμού των μετακινήσεων. Σύμφωνα με τον ΟΑΣΑ, οι αποζημιώσεις θα πιστωθούν αυτοματοποιημένα, από την 1 Ιουνίου, στα αυτόματα μηχανήματα πώλησης του δικτύου του ΟΑΣΑ και θα είναι διαθέσιμες προς χρήση από τους δικαιούχους, όποτε το επιθυμήσουν εντός χρονικού διαστήματος 24 μηνών.

Επιπλέον, για τις αγορές ετήσιων καρτών θα παρέχεται πρόσθετη έκπτωση 10%, πάλι με τη μορφή χρονικής επέκτασης.

"Με τα μέτρα αυτά, το υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών και ο ΟΑΣΑ στηρίζουν έμπρακτα τους τακτικούς χρήστες των Μέσων Μαζικής Μεταφοράς, ευχαριστώντας τους για την εμπιστοσύνη που επιδεικνύουν στους συγκοινωνιακούς φορείς του Οργανισμού" επισημαίνεται στην ανακοίνωση του Οργανισμού.

Για περισσότερες πληροφορίες το επιβατικό κοινό μπορεί να απευθύνεται στο κέντρο εξυπηρέτησης επιβατικού κοινού του ΟΑΣΑ και στο τηλεφωνικό κέντρο 11185.

Τέλος, υπενθυμίζεται ότι το κέντρο εξυπηρέτησης επιβατικού κοινού του ΟΑΣΑ έχει μεταφερθεί σε νέο χώρο στα γραφεία του Οργανισμού που βρίσκονται στο Ισόγειο της οδού Ρεθύμνου 16, 106 82, Αθήνα, λόγω της εφαρμογής προληπτικών μέτρων για την προστασία της υγείας και ασφάλειας των επιβατών και των εργαζομένων του ΟΑΣΑ. Οι ημέρες και ώρες εξυπηρέτησης επιβατικού κοινού είναι Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή από τις 10:00 - 14:00.