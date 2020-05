Τεχνολογία - Επιστήμη

Κορονοϊός: Με βραχιολάκι που μετρά τη θερμοκρασία επιστρέφουν οι μαθητές στο Πεκίνο

Σε περίπτωση ανόδου της θερμοκρασίας - πάνω από 37,2 βαθμούς - το βραχιόλι στέλνει ειδοποίηση σε δασκάλους, οι οποίοι ενθαρρύνονται να ειδοποιούν την αστυνομία.

Οι μαθητές στο Πεκίνο επιστρέφουν από σήμερα στα θρανία, εφοδιασμένη με ένα ηλεκτρονικό βραχιολάκι, που θα εκπέμπει μία προειδοποίηση σε περίπτωση πυρετού ή απότομης ανόδου της θερμοκρασίας του σώματος, σε μια στιγμή που η Κίνα φοβάται ένα νέο κύμα έξαρσης της νόσου Covid-19.

Αυτά τα έξυπνα βραχιόλια εμφανίζουν τη θερμοκρασία των μαθητών σε πραγματικό χρόνο. Οι γονείς και τα σχολεία τους μπορούν να παρακολουθούν τις ενδείξεις αυτές άμεσα χάρις σε μία εφαρμογή κινητού τηλεφώνου, τονίζεται σε άρθρο της εφημερίδας Κινεζική Ημερησία.

Η συσκευή βρίσκεται σε δοκιμαστική φάση σε πέντε περιοχές της πρωτεύουσας της Κίνας και αποτελεί το τελευταίο παράδειγμα της επιστράτευσης σε μαζική κλίμακα των καινοτόμων τεχνολογιών από τον ασιατικό γίγαντα, στην προσπάθεια να ελέγξει έναν ιό, που έχει προσβάλει περίπου 83.000 άτομα, σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία, με συνέπεια 4.633 θανάτους στη χώρα.

Η Κίνα, ως η πρώτη χώρα που επλήγη από τον νέο κορονοϊό, έκλεισε όλα τα σχολεία της τον Ιανουάριο προσώρας να επιστρέψουν στην τάξη μόνο οι μαθητές λυκείου, προκειμένου να προετοιμαστούν για τις εξετάσεις στα Παν/μια.

Τον Μάρτιο, οι αραιοκατοικημένες επαρχίες Τσινγκάι (βορειοδυτικά) και Γκιζχού (νοτιοδυτικά) ήσαν οι πρώτες που είχαν αποφασίσει και οργανώσει σταδιακά την επιστροφή των μαθητών στα θρανία τους.

Οι έλεγχοι της θερμοκρασίας, η υποχρεωτική χρήση μάσκας και τα μέτρα κοινωνικής απόστασης έχουν γίνει κανόνας στα σχολεία σε ολόκληρη τη χώρα, καθώς οι αρχές φοβούνται νέα αύξηση των κρουσμάτων.

Μολονότι η Κίνα έχει περιορίσει έως τώρα σε μεγάλο βαθμό την επιδημία στην επικράτειά της, οι αρχές ανακοίνωσαν σήμερα 17 νέα κρούσματα, με τα 10 να προέρχονται από εσωτερικές εστίες της νόσου, ιδίως στην Ουχάν (κέντρο), μια οικονομική μητρόπολη που έμεινε για περισσότερο από δύο μήνες σε καραντίνα και στην οποία εντοπίσθηκε η πρώτη εστία κορονοϊού στα τέλη του περασμένου έτους.