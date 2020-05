Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός - Ελλάδα: πρώτη στην Ευρώπη σε αριθμό τεστ ανά θετικό κρούσμα

Πώς σχολιάζει τα αποτελέσματα της μελέτης ο υφυπουργός Υγείας, Βασίλης Κοντοζαμάνης.

Μελέτη σχετικά με τα διαγνωστικά τεστ για τον κορονοϊό στην Ευρώπη πραγματοποιήθηκε από επιστήμονες. Σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας, η Ελλάδα έρχεται πρώτη στην Ευρώπη σε αριθμό τεστ ανά επιβεβαιωμένο κρούσμα του ιού.

Τη μελέτη ανακοίνωσε ο υφυπουργός Υγείας, Βασίλης Κοντοζαμάνης, ο οποίος επεσήμανε οτι η μέχρι σήμερα στρατηγική της χώρας στον τομέα της διάγνωσης ήταν επιτυχημένη.

"Έχουμε πει ότι όπου χρειαστεί θα γίνεται τεστ. Ήδη οι Κινητές Ομάδες Υγείας του ΕΟΔΥ έχουν ξεκινήσει στοχευμένες εξορμήσεις σε όλη την επικράτεια και με προτεραιότητα σε ευπαθείς ομάδες του πληθυσμού και σε κλειστές δομές, όπου υπάρχουν τέτοιες ευπαθείς ομάδες και, βεβαίως, ανάλογα με τις οδηγίες της Επιτροπής των ειδικών, θα είμαστε σε θέση να διεξάγουμε ακόμα μεγαλύτερο αριθμό τεστ στις ομάδες εκείνες στις οποίες θα κριθεί, θα απαιτηθεί να κάνουμε τεστ" σχολίασε ο υφυπουργός Υγείας.

