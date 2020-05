Κοινωνία

Έκρυβαν σε σπίτια... όπλα, μαχαίρια και σπαθιά (εικόνες)

Σε τρεις συλλήψεις προχώρησε η Αστυνομία. Τι βρέθηκε σε δυο σπίτια κατά την διάρκεια ερευνών

Σε τρεις συλλήψεις προχώρησε η ΕΛΑΣ πρωινές ώρες του Σαββάτου στα Άνω Λιόσια, καθώς βρήκε οπλισμό.

Ειδικότερα, στο πλαίσιο δράσεων της Υποδιεύθυνσης Ασφάλειας Δυτικής Αττικής για την πρόληψη και καταστολή της εγκληματικότητας στην περιοχή, έγιναν έρευνες σε δύο σπίτια.

Στη διάρκειά τους, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν κυνηγετική καραμπίνα, πιστόλι, 20 φυσίγγια, σπαθί, μαχαίρι, σιδερογροθιά, σπρέι πιπεριού κι ασύρματος πομποδέκτης.

Με τη σε βάρος τους σχηματισθείσα δικογραφία, για παράβαση του Νόμου περί Όπλων, οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στον εισαγγελέα Πρωτοδικών Αθηνών.