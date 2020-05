Κοινωνία

Διακινούσαν “παράξενα” ναρκωτικά σε πιάτσες της Αττικής (εικόνες)

Οι… “καβάτζες” και ο τρόπος δράσης της συμμορίας των διακινητών…

Συνελήφθησαν, πρωινές ώρες της 8ης Μαΐου, σε διάφορες περιοχές της Αττικής, από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος και Εμπορίας Ανθρώπων, τρεις Έλληνες και ένας αλλοδαπός μέλη εγκληματικής ομάδας που δραστηριοποιείτο στη διακίνηση ναρκωτικών.

Στο πλαίσιο διερεύνησης υπόθεσης σχετικά με δραστηριοποίηση συμμορίας στη διακίνηση ναρκωτικών ουσιών στην ευρύτερη περιοχή του κέντρου της Αθήνας, ταυτοποιήθηκαν και εντοπίσθηκαν τα μέλη της και πιστοποιήθηκε η εγκληματική τους δράση.

Όπως διαπιστώθηκε από την έρευνα, η σπείρα είχε συγκροτηθεί τουλάχιστον από τον Οκτώβριο του 2019, με σκοπό την κατ’ επάγγελμα διακίνηση ναρκωτικών ουσιών, στην περιοχή του Κολωνού και σε περιοχές της Δυτικής Αττικής.

Ως προς τη μεθοδολογία της εγκληματικής οργάνωσης, τα μέλη προμηθεύονταν ποσότητες ναρκωτικών ουσιών, τις οποίες μετέφεραν και αποθήκευαν σε χώρους (καβάτζες) στην περιοχή του Κολωνού και του Περιστερίου, όπου προέβαιναν στη νόθευση, διαχωρισμό και συσκευασία αυτών. Η διάθεση των ναρκωτικών γίνονταν από τους ίδιους, στο δίκτυο πελατών που είχαν αναπτύξει.

Μετά από συντονισμένες έρευνες σε πέντε (5) οικίες, βρέθηκαν μεταξύ άλλων και κατασχέθηκαν:

-617- γραμμάρια MDMA,

-448- γραμμάρια SΚUNK,

-27- γραμμάρια κοκαΐνης,

-8- ηλεκτρονικές ζυγαριές,

το χρηματικό ποσό των -22.860- ευρώ

αυτοσχέδιο σύστημα υδροπονικής καλλιέργειας κάνναβης

πλήθος συσκευασιών

Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στον Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Αθηνών.