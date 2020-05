Πολιτική

ΣΥΡΙΖΑ: Ζητούνται απαντήσεις για τους εργαζόμενους στην καθαριότητα ΟΤΑ και σχολείων

Ερώτηση 56 βουλευτών της Αξιωματικής Αντιπολίτευσης προς τον υπουργό Εσωτερικών…

Ερώτηση απευθυνόμενη στον Υπουργό Εσωτερικών κατέθεσαν 56 βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ με πρωτοβουλία του βουλευτή Μεσσηνίας και πρώην ΥΠΕΣ κ. Αλέξη Χαρίτση, με θέμα της τη μη χορήγηση έκτακτου επιδόματος και τα επιβαρυμένα καθήκοντα των εργαζόμενων στην καθαριότητα των ΟΤΑ. Παράλληλα οι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ ζητούν την αποκατάσταση του πραγματικού χαρακτήρα των εργασιακών σχέσεων του προσωπικού καθαρισμού των σχολικών μονάδων.

Οι βουλευτές της Αξιωματικής αντιπολίτευσης επισημαίνουν πως με ΠΝΠ η κυβέρνηση δίνει την δυνατότητα να μεταφέρονται εργάτες Καθαριότητας, από τον Οδοκαθαρισμό και την αποκομιδή απορριμμάτων, στη Καθαριότητα Σχολείων, θεσμοθετώντας διατάξεις που διευρύνουν ανεπίτρεπτα το εργασιακό τους αντικείμενο, προκαλώντας ήδη τις έντονες αντιδράσεις των εργαζόμενων και της ΠΟΕ-ΟΤΑ.

Την ίδια στιγμή, στις σχολικές καθαρίστριες που εξακολουθούν να εργάζονται ως συμβασιούχοι, με το κλείσιμο των σχολικών μονάδων, τους ανατέθηκαν καθήκοντα καθαριότητας εσωτερικών χώρων άλλων δημοτικών κτηρίων και ακόμη δεν έχουν επιστρέψει στα καθήκοντά τους.

Και ενώ – στα λόγια-, όπως τονίζουν οι βουλευτές, η κυβέρνηση «τιμά» την προσφορά των εργαζομένω στην καθαριότητα ο υφυπουργός Εσωτερικών κ. Σκυλακάκης τους αφαιρεί το δικαίωμα έκτακτης οικονομικής ενίσχυσης δηλώνοντας κυνικά ότι «…για λόγους δημοσιονομικούς οι εργαζόμενοι στην καθαριότητα των ΟΤΑ δεν συμπεριλαμβάνονται στους δικαιούχους της ανωτέρω έκτακτης οικονομικής ενίσχυσης που δίδεται κατά προτεραιότητα κατά κύριο λόγο στο προσωπικό που έρχεται -ή έχει ιδιαίτερα αυξημένη πιθανότητα να έρθει- σε επαφή με ασθενείς Covid-19»!!!

Πλέον, οι αυξημένες ανάγκες καθαριότητας των σχολικών μονάδων, ανάγκες ιδιαίτερα κρίσιμες για την υγεία των μαθητών, καθιστούν επιβεβλημένη την αποκατάσταση του πραγματικού χαρακτήρα των εργασιακών σχέσεων του προσωπικού καθαρισμού των σχολικών μονάδων, που σήμερα παρέχουν (ακόμα) την εργασία τους με καθεστώς μίσθωσης έργου.

Και επειδή ταυτόχρονα σε πολλούς δήμους της χώρας παρατηρείται η μη τήρηση των σχετικών διατάξεων και η μη χορήγηση (ή ελλιπής χορήγηση) των προβλεπόμενων ΜΑΠ στο προσωπικό καθαριότητας, γεγονός που, ειδικά υπό τις παρούσες συνθήκες σοβαρής υγειονομικής κρίσης, εκθέτει σε άμεσους και σοβαρούς κινδύνους την υγεία των εργαζομένων καθαριότητας.

Ρωτούν, τον Υπουργό:

1. Θα συμπεριληφθούν οι εργαζόμενοι στην καθαριότητα των ΟΤΑ στο έκτακτο επίδομα που δόθηκε στους υγειονομικούς υπαλλήλους και τους υπαλλήλους της Πολιτικής Προστασίας λόγω της επικινδυνότητας της εργασίας τους;

2. Yπάρχει πολιτική βούληση να προσληφθεί προσωρινά έκτακτο προσωπικό από τους δήμους για την καθαριότητα των σχολικών μονάδων;

3. Τι μέτρα προτίθεται να λάβει η κυβέρνηση (σε συνέχεια σειράς μέτρων που θεσμοθετήθηκαν από την κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ) προς την κατεύθυνση αναβάθμισης των όρων αμοιβής και εργασίας των εργαζομένων στην καθαριότητα των σχολικών μονάδων με συμβάσεις μίσθωσης έργου, αλλά και αποκατάστασης του πραγματικού χαρακτήρα της εργασιακής τους σχέσης;

4. Τι μέτρα έχει λάβει το Υπουργείο Εσωτερικών για την πλήρη εφαρμογή των διατάξεων περί χορήγησης Μέσων Ατομικής Προστασίας στο προσωπικό καθαριότητας των ΟΤΑ (σύμφωνα και με την ΚΥΑ 43726/7-6-2019 Β’ 2208) και γενικά σε τι ενέργειες προτίθεται να προβεί για την αντιμετώπιση περιπτώσεων εκτεταμένης παραβίασης του σχετικού κανονιστικού πλαισίου, με στόχο την προστασία της υγείας των εργαζομένων, στο ευαίσθητο αυτό και επικίνδυνο πεδίο ευθύνης.