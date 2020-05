Καιρός

Ο καιρός για τους αγρότες

Text to Speech Your browser does not support the audio element.

“Συναγερμός” από την άνοδο της θερμοκρασίας. Τι συμβουλεύουν οι ειδικοί.

Την Τρίτη, γενικά αίθριος θα είναι ο καιρός. Τοπικά περιορισμένη ορατότητα αναμένεται τις πρωινές και βραδινές ώρες. Ευνοείται η μεταφορά σκόνης στα νότια.

Οι άνεμοι στο Αιγαίο θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις, τοπικά έως 7 μποφόρ, με εξασθένηση το βράδυ.

Η θερμοκρασία στα ανατολικά ηπειρωτικά θα ξεπεράσει κατά τόπους τους 30 βαθμούς Κελσίου.

Ο καιρός την Τρίτη σε 20 αγροτικές περιοχές

Οδηγίες για τους αγρότες

Το Περιφερειακό Κέντρο Προστασίας Φυτών, Ποιοτικού & Φυτοϋγειονομικού Ελέγχου Ηρακλείου, ενημερώνει για τον Πυρηνοτρήτη στην Ελιά.

Βλαστικά στάδια ελιάς (ποικιλία Κορωνέικη)

Πρώιμες περιοχές : Άνθιση.

: Άνθιση. Μεσοπρώιμες περιοχές : Κρόκιασμα των ανθέων - έναρξη της άνθισης.

: Κρόκιασμα των ανθέων - έναρξη της άνθισης. Όψιμες περιοχές: Φούσκωμα των ανθέων.

Στο δίκτυο παγίδευσης των μεσοπρώιμων περιοχών η πτήση των ακμαίων της ανθόβιας γενιάς βρίσκεται σε εξέλιξη. Οι προνύμφες περιφέρονται στα άνθη της ελιάς και τρέφονται από αυτά.

Μεσοπρώιμες περιοχές: ΟΔΗΓΙΕΣ: Στους ελαιώνες βιολογικής καλλιέργειας συστήνεται μια επέμβαση όταν έχουν ανοίξει το 5-25% των ανθέων και επανάληψη μετά από 7 ημέρες. Στη βιολογική γεωργία το έντομο αντιμετωπίζεται κατά κανόνα στην ανθόβια γενιά με σκευάσματα του βακίλου της Θουριγγίας (Bacillus thuringiensis). Στόχος είναι να μειωθεί ο πληθυσμός της επόμενης γενιάς που δύσκολα αντιμετωπίζεται με βιολογικά φάρμακα. ΣΥΣΤΑΣΗ: Στους ελαιώνες συμβατικής καλλιέργειας με μειωμένη ανθοφορία (μικρότερη του 50% της κανονικής) συστήνεται μια επέμβαση στην έναρξη της άνθισης. Στους ελαιώνες με πλούσια ή ικανοποιητική ανθοφορία δε χρειάζεται να γίνει καμία επέμβαση καθώς ποσοστό 5% των ανθέων αρκεί για μια ικανοποιητική καρπόδεση. Στην περίοδο της άνθισης προτείνεται η χρήση σκευασμάτων του βακίλου ή άλλου εκλεκτικού εγκεκριμένου σκευάσματος που να μην διαταράσσει τα ωφέλιμα έντομα (επικονιαστές, παράσιτα, αρπακτικά) που δραστηριοποιούνται αυτή την εποχή. Σε κάθε περίπτωση όμως θα πρέπει να ακολουθούνται οι συμβουλές των τοπικών γεωπόνων.

Αναλυτικά ο καιρός για τους αγρότες: