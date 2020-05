Πολιτισμός

Βραβείο λογοτεχνίας για το μυθιστόρημα με τις τελευταίες στιγμές του Σάμιουελ Μπέκετ

Ο διάσημος θεατρικός συγγραφέας περιμένει το τέλος της ζωής του αναπολώντας τα πάθη, τα βάσανα και τις χαρές που σημάδεψαν την ύπαρξή του.

Το βραβείο Goncourt (Γκονκούρ), η ύψιστη τιμή της γαλλικής λογοτεχνίας, για πρωτόλειο μυθιστόρημα απονεμήθηκε σήμερα στη ραδιοφωνική παραγωγό Μελίς Μπεσερί για το "Le tiers temps" (Το τρίτο ημίχρονο), ένα μυθιστόρημα που φαντάζεται τις τελευταίες μέρες του μεγάλου Ιρλανδού θεατρικού συγγραφέα Σάμιουελ Μπέκετ.

Το Goncourt για την καλύτερη νουβέλα απονεμήθηκε στη συγγραφέα Αν Σερ για το "Au coeur d'un ete tout en or" (Στην καρδιά ενός ολόχρυσου καλοκαιριού, εκδόσεις Mercure de France), το Goncourt για βιογραφία στον σκηνοθέτη και σεναριογράφο Tιερί Τομά για το "Hugo Pratt, trait pour trait "("[ο κομίστας]Ούγκο Πρατ, λέξη προς λέξη", εκδ. Grasset) και το Goncourt της ποίησης στον ποιητή και δοκιμιογράφο Μισέλ Ντεγκί για το σύνολο του έργου του.

Τα μέλη της Ακαδημίας Goncourt, που απονέμουν τα διάσημα βραβεία σε γαλλόφωνους συγγραφείς, επέλεξαν να απονείμουν τα εαρινά τους βραβεία κατά την πρώτη ημέρα της εξόδου από το lockdown «ώστε να είναι ευθυγραμμισμένα με το πολυαναμενόμενο άνοιγμα των βιβλιοπωλείων και για να στηρίξουν επάγγελμα».

Το «Τρίτο Ημίχρονο» (των εκδόσεων Gallimard) κυκλοφόρησε τον Φεβρουάριο και αναφέρεται στις τελευταίες μέρες του Σάμιουελ Μπέκετ σε έναν παρισινό οίκο ευγηρίας, που ονομάζεται "Le Tiers-temps".

Ο διάσημος θεατρικός συγγραφέας περιμένει εκεί το τέλος της ζωής του και αναπολεί τα πάθη, τα βάσανα και τις χαρές που σημάδεψαν την ύπαρξή του. Η αναπόληση τούτη των αναμνήσεών του εναλλάσσεται με την παρατήρηση της καθημερινότητας και των ανθρώπων που τον περιβάλλουν στον οίκο ευγηρίας.