Πολιτική

Γεννηματά: η κυβέρνηση εμφανίζει τάσεις αλαζονείας και αυταρχισμού

Ανεβάζοντας του τόνους της αντιπολιτευτικής της κριτικής προς την κυβέρνηση, η Φώφη Γεννηματά με ανάρτηση στα κοινωνικά δίκτυα προειδοποιεί για το κίνδυνο ενός νέου διχασμού που είναι προ των πυλών με συνέπεια την πόλωση και νέα έξαρση του λαϊκισμού ενώ τα οξυμένα προβλήματα που αντιμετωπίζει η χώρα απαιτούν διάλογο και συνεννόηση.

Η πρόεδρος του Κινήματος Αλλαγής κατηγορεί την κυβέρνηση πως εμφανίζει όλο και περισσότερο τάσεις αλαζονείας και αυταρχισμού «με επικοινωνιακή εκμετάλλευση κάθε γεγονότος, με τη βοήθεια όσων, με το αζημίωτο, τη λιβανίζουν», όπως αναφέρει, «με πελατειακές λογικές, χωρίς προσχήματα, που οδηγούν σε εξυπηρετήσεις ημετέρων, αδιαφανείς συμβάσεις, προκλητικές αποφάσεις στην παιδεία, στο μεταναστευτικό, στο περιβάλλον, στον κατώτερο μισθό χωρίς κανένα προηγούμενο διάλογο και με ανεπαρκή μέτρα που αφήνουν το βάρος της κρίσης στους πιο αδύναμους και με αδικαιολόγητη συχνά βία στις πλατείες, χωρίς μέτρα πρόληψης».

Σύμφωνα με την κ. Γεννημάτα η πολιτική αυτή είναι στη φύση τής συντηρητικής παράταξης, που «κάθε φορά που αισθάνονται ισχυροί, λόγω συγκυρίας, εγκαταλείπουν το προσωπείο της συναίνεσης και του φιλελευθερισμού», και της αποδίδει ότι για δεύτερη φορά, τα τελευταία δέκα χρόνια, ακολουθεί δρόμο πόλωσης και διχασμού. «Βούτυρο στο ψωμί των λαϊκιστών. Τα φαινόμενα αυτά δίνουν τη δυνατότητα στους λαϊκιστές να επαναφέρουν πολωτικές λογικές από το παρελθόν της οικονομικής κρίσης. Την πόλωση που πληρώσαμε ακριβά» υπογραμμίζει η πρόεδρος του ΚΙΝΑΛ υπονοώντας τον ΣΥΡΙΖΑ και σημειώνει ότι «δεν ήταν τυχαίο ότι δεν ήμασταν όλοι μαζί για να τιμήσουμε τα θύματα στη Marfin. Μόνο που δεν έχουν καταλάβει ότι οι εποχές που καβάλησαν το κύμα του λαϊκισμού, έχουν παρέλθει ανεπιστρεπτί».

Προειδοποιεί ότι πολιτικά παιχνίδια στην πλάτη του ελληνικού λαού δεν γίνονται ανεκτά, ούτε παιχνίδια σε βάρος της Δημοκρατίας. «Σε μια εποχή που περισσότερο από ποτέ, χρειάζεται ο διάλογος, η συνεννόηση, οι ουσιαστικές προτάσεις για την υπέρβαση της κρίσης, το Κίνημα Αλλαγής, είμαστε εδώ και δουλεύουμε για τα βήματα μπροστά, για τη νέα Αλλαγή που έχει ανάγκη η Ελλάδα. Να μην επαναλάβουμε ως χώρα τα ίδια λάθη. Στην πολιτική είμαστε αντίπαλοι όχι εχθροί. Το “ ποτέ ξανά” το τιμάμε στην πράξη», υπογραμμίζει η πρόεδρος του ΚΙΝΑΛ.