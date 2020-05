Οικονομία

ΥΠΟΙΚ: Παράταση στην αποπληρωμή φόρων και τον Μάιο

Επεκτείνει το υπουργείο Οικονομικών τις ρυθμίσεις που διευκολύνουν επιχειρήσεις, εκμισθωτές ακινήτων και εργαζόμενους σε αναστολή σύμβασης.

Τέσσερις νέες Υπουργικές Αποφάσεις, που επεκτείνουν για τον μήνα Μάιο την ισχύ των μέτρων στήριξης προς τις πληττόμενες από την πανδημία επιχειρήσεις, τους εκμισθωτές ακινήτων σε αυτές, καθώς και τους εργαζόμενους, των οποίων η σύμβαση τελεί σε αναστολή, υπέγραψε ο Υφυπουργός Οικονομικών, κ. Απόστολος Βεσυρόπουλος.

Με τις ως άνω αποφάσεις:

1ον. Παρατείνονται μέχρι και την 30/9/2020 οι προθεσμίες καταβολής των βεβαιωμένων στις Δ.Ο.Υ./Ελεγκτικά Κέντρα οφειλών από χρεωστικές δηλώσεις ΦΠΑ που λήγουν ή έληξαν από 1/5/2020 μέχρι και την 29/5/2020, των επιχειρήσεων που είχαν την 20/3/2020 ενεργό ΚΑΔ από τους ειδικότερα αναφερόμενους στην Υπουργική Απόφαση. Ομοίως, παρατείνονται οι προθεσμίες καταβολής βεβαιωμένων οφειλών και των επιχειρήσεων, των οποίων τα ακαθάριστα έσοδα ενεργού κατά την 20/3/2020 του ΚΑΔ δευτερεύουσας δραστηριότητας που περιλαμβάνεται στην Απόφαση, είναι μεγαλύτερα από τα ακαθάριστα έσοδα που αντιστοιχούν στον κύριο ΚΑΔ στις 20/3/2020. Για την ίδια κατηγορία επιχειρήσεων αναστέλλεται μέχρι και την 30/9/2020 η είσπραξη των βεβαιωμένων και ληξιπρόθεσμων κατά την 1/5/2020 οφειλών από χρεωστικές δηλώσεις ΦΠΑ.

2ον. Παρατείνονται μέχρι και την 30/9/2020 οι προθεσμίες καταβολής των βεβαιωμένων οφειλών, των επιχειρήσεων, στις Δ.Ο.Υ./Ελεγκτικά Κέντρα, που λήγουν ή έληξαν από 1/5/2020 έως την 31/5/2020. Από τη ρύθμιση ωφελούνται οι επιχειρήσεις που έχουν την 20/3/2020 ενεργό ΚΑΔ από τους ειδικότερα αναφερόμενους στην Υπουργική Απόφαση, καθώς και οι επιχειρήσεις, των οποίων τα ακαθάριστα έσοδα ενεργού κατά την 20/3/2020 του ΚΑΔ δευτερεύουσας δραστηριότητας που περιλαμβάνεται στην Υπουργική Απόφαση, είναι μεγαλύτερα από τα ακαθάριστα έσοδα που αντιστοιχούν στον κύριο ΚΑΔ στις 20/3/2020. Επισημαίνεται ότι έως την ίδια ημερομηνία παρατείνονται και οι προθεσμίες καταβολής των δόσεων για τις ρυθμίσεις/διευκολύνσεις τμηματικής καταβολής, ενώ αναστέλλεται μέχρι και την 30/9/2020 η είσπραξη των βεβαιωμένων και ληξιπρόθεσμων κατά την 1/5/2020 οφειλών των ανωτέρω επιχειρήσεων.

3ον. Παρατείνονται μέχρι και την 30/9/2020 οι προθεσμίες καταβολής των βεβαιωμένων στις Δ.Ο.Υ. οφειλών, που λήγουν ή έληξαν από 1/5/2020 έως και την 31/5/2020, των φυσικών προσώπων που εκμισθώνουν ακίνητα στις επιχειρήσεις που έχουν την 20/3/2020 ενεργό ΚΑΔ από τους ειδικότερα αναφερόμενους στην Υπουργική Απόφαση, καθώς και στις επιχειρήσεις, των οποίων τα ακαθάριστα έσοδα ενεργού κατά την 20/3/2020 του ΚΑΔ δευτερεύουσας δραστηριότητας που περιλαμβάνεται στην Υπουργική Απόφαση, είναι μεγαλύτερα από τα ακαθάριστα έσοδα που αντιστοιχούν στον κύριο ΚΑΔ στις 20/3/2020. Επίσης, αναστέλλεται μέχρι και την 30/9/2020 η είσπραξη των βεβαιωμένων και ληξιπρόθεσμων κατά την 1/5/2020 οφειλών των ανωτέρω προσώπων.

4ον. Παρατείνονται μέχρι και την 30/9/2020 οι προθεσμίες καταβολής των βεβαιωμένων στις Δ.Ο.Υ. οφειλών, που λήγουν ή έληξαν από 1/5/2020 έως και την 31/5/2020 των μισθωτών στις επιχειρήσεις που έχουν την 20/3/2020 ενεργό ΚΑΔ από τους ειδικότερα αναφερόμενους στην Υπουργική Απόφαση, καθώς και στις επιχειρήσεις, των οποίων τα ακαθάριστα έσοδα ενεργού κατά την 20/3/2020 του ΚΑΔ δευτερεύουσας δραστηριότητας που περιλαμβάνεται στην Υπουργική Απόφαση, είναι μεγαλύτερα από τα ακαθάριστα έσοδα που αντιστοιχούν στον κύριο ΚΑΔ στις 20/3/2020. Το συγκεκριμένο μέτρο αφορά στους μισθωτούς επιχειρήσεων, των οποίων η σύμβαση εργασίας τελεί σε αναστολή.

Σημειώνεται ότι στο σύνολο των ως άνω περιπτώσεων κατά την καταβολή δεν υπολογίζονται οι τόκοι και οι προσαυξήσεις του χρονικού διαστήματος της αναστολής.

Όπως επισημαίνει ο κ. Βεσυρόπουλος, «η Κυβέρνηση δεν επικεντρώθηκε αποκλειστικά στην επιτυχή αντιμετώπιση της πανδημίας σε υγειονομικό επίπεδο, αλλά έλαβε και θα συνεχίσει να λαμβάνει ουσιαστικά μέτρα στήριξης των επιχειρήσεων και των εργαζομένων, με στόχο την προστασία της επιχειρηματικότητας, τη διατήρηση των θέσεων εργασίας και τη δυναμική επανεκκίνηση της οικονομίας».