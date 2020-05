Κοινωνία

Τροχαίο στη Γλυφάδα: κακουργηματική δίωξη στον οδηγό της Corvette

Η απόφαση του εισαγγελέα για το τραγικό τροχαίο στην παραλιακή με θύμα ένα νεαρό μοτοσικλετιστή πριν από τρεις μήνες.

Ολοκληρώθηκε η έρευνα των αρχών για το τραγικό τροχαίο στην παραλιακή με θύμα ένα νεαρό μοτοσικλετιστή πριν από τρεις μήνες.

Ο εισαγγελέας αφού μελέτησε όλες τις μαρτυρικές καταθέσεις αλλά και τα στοιχεία από τις πραγματογνωμοσύνες και τα βίντεο από κάμερες ασφαλείας κατέληξε στην άσκηση ποινικής δίωξης για ένα κακούργημα και δύο πλημμελήματα.

Οι κατηγορίες στρέφονται κατά του οδηγού του πολυτελούς σπορ αυτοκινήτου, τύπου Corvette, ο οποίος φέρεται να προκάλεσε το τραγικό τροχαίο δυστύχημα που είχε ως αποτέλεσμα να χάσει τη ζωή του ένας 25χρονος μοτοσικλετιστής.

Η δίωξη αφορά το κακούργημα της επικίνδυνης οδήγησης από οδηγό υπό την επήρεια αλκοόλ, και τα πλημμελήματα της ανθρωποκτονίας από αμέλεια και της εγκατάλειψης θύματος. Πλέον την υπόθεση αναλαμβάνει ανακριτής, που αναμένεται να καλέσει σε απολογία τον οδηγό του σπορ οχήματος.