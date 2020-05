Κοινωνία

Τσούχλος στον ΑΝΤ1 για βιντεοσκόπηση μαθημάτων: βορά στο διαδίκτυο τα λάθη των μαθητών (βίντεο)

Text to Speech Your browser does not support the audio element.

Τι λέει ο πρόεδρος της ΟΛΜΕ για το σταδιακό άνοιγμα των σχολείων και τη βιντεοσκόπηση των μαθημάτων. Ποια η άποψη του δικηγόρου κ. Μαρακάκη.