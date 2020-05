Κόσμος

Κορονοϊός - Ιταλία: Μείωση του ρυθμού μετάδοσης το τελευταίο 24ωρο

Παραμένουν κάποια σημαντικά προβλήματα πρακτικής φύσεως, γράφει ο ιταλικός Τύπος.

Ο συνολικός αριθμός των κρουσμάτων κορονοϊού στην Ιταλία είναι 219.814. Οι νεκροί έφτασαν τους 30.739. Παράλληλα, 106.587 άνθρωποι έχουν ιαθεί.

Το τελευταίο εικοσιτετράωρο έχασαν τη ζωή τους 179 άνθρωποι και καταγράφηκαν 744 νέα κρούσματα. 1.401 ασθενείς έγιναν αρνητικοί στον ιό.

Στο μεταξύ, 999 ασθενείς βρίσκονται σε μονάδες εντατικής θεραπείας και, συνολικά, 13.539 έχουν εισαχθεί σε νοσοκομείο. Για 67.950 έχει αποφασιστεί ο κατ΄οίκον περιορισμός.

Ο ρυθμός μετάδοσης του ιού το τελευταίο εικοσιτετράωρο μειώθηκε, με 58 λιγότερα κρούσματα. Παρουσιάζει μικρή αύξηση ο αριθμός των νεκρών: έχασαν τη ζωή τους 14 περισσότεροι άνθρωποι σε σχέση με την χθεσινή ημέρα. Οι δε ιασθέντες είναι 754 λιγότεροι από χθες,.

Οι ασθενείς στις μονάδες εντατικής θεραπείας, για τριακοστή έβδομη ημέρα, συνεχίζουν να μειώνονται. Παράλληλα, περιορίζεται, για έκτη ημέρα, και ο αριθμός ασθενών που βρίσκονται σε κατ΄οίκον περιορισμό.

Όπως υπογραμμίζει ο ιταλικός τύπος, παρά την θετική πορεία σε ότι αφορά την μείωση του ρυθμού μετάδοσης του ιού, παραμένουν κάποια σημαντικά προβλήματα πρακτικής φύσεως. Σε πολλά καταστήματα και φαρμακεία της χώρας υπάρχει και πάλι έλλειψη σε γάντια και οινόπνευμα, ενώ οι Ιταλοί φαρμακοποιοί καταγγέλλουν ότι έχουν σχεδόν τελειώσει οι προστατευτικές μάσκες.

Παρά τις δεσμεύσεις της ιταλικής κυβέρνησης, τέλος, για πώληση των χειρουργικών μασκών στην τιμή των 0,50 λεπτών του ευρώ - συν ΦΠΑ- έως τώρα, πολύ λίγοι πολίτες έχουν καταφέρει να τις προμηθευθούν σε αυτή την χαμηλή και ελεγχόμενη τιμή.