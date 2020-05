Κοινωνία

Πυροπροστασία: Πρότυπο σχεδίο αντιμετώπισης έκτακτων αναγκών

Ο Νίκος Χαρδαλιάς παρέδωσε το σχέδιο στην ηγεσία του υπουργείου Εσωτερικών και στον πρόεδρο της ΚΕΔΕ.

Για τον επιχειρησιακό σχεδιασμό της Πολιτικής Προστασίας και του Πυροσβεστικού Σώματος ενόψει της αντιπυρικής περιόδου, ενημέρωσε ο υφυπουργός Πολιτικής Προστασίας και Διαχείρισης Κρίσεων, Νίκος Χαρδαλιάς, τον υπουργό Εσωτερικών, Τάκη Θεοδωρικάκο, τον υφυπουργό Εσωτερικών, Θεόδωρο Λιβάνιο και τον πρόεδρο της ΚΕΔΕ, Δημήτρη Παπαστεργίου, στους οποίους παρέδωσε το Πρότυπο Υπόδειγμα Σχεδίου Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών για τις δασικές πυρκαγιές προς διευκόλυνση και επιτάχυνση του έργου των Δημοτικών Αρχών στον τομέα της πυροπροστασίας.

O κ. Χαρδαλιάς τόνισε ότι σκοπός του Πρότυπου Υποδείγματος Σχεδίου είναι πρωτίστως η συνδρομή προς τους Δήμους στην άμεση σύνταξη και ολοκλήρωση των Σχεδίων Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών για τις Δασικές Πυρκαγιές σε τοπικό επίπεδο, στη βάση εντός συνεκτικού προτύπου, με αναλυτική δομή και περιεχόμενο, αλλά και η διασφάλιση ότι αυτά εναρμονίζονται με τα αντίστοιχο Γενικό Σχέδιο «Ιόλαος» της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας (ΓΓΠΠ).

Ο κ. Θεοδωρικάκος τόνισε ότι το πρότυπο υπόδειγμα σχεδίου «αποτελεί μια εξαιρετική δουλειά και σημαντικό εργαλείο για την Τοπική Αυτοδιοίκηση». Σημείωσε ακόμη ότι επίκειται η μεγάλη μεταρρύθμιση της πολυεπίπεδης διακυβέρνησης με την οποία Δήμοι και Περιφέρειες θα ενισχυθούν με περαιτέρω αρμοδιότητες και φυσικά θα υπάρχει καλύτερος συντονισμός και στον τομέα της Πολιτικής Προστασίας.

Ο κ. Λιβάνιος σημείωσε ότι παραδίδεται σήμερα ένας πολύ σημαντικός «οδικός χάρτης» προκειμένου άμεσα οι Δήμοι να προχωρήσουν στην σύνταξη των Σχεδίων.

Ο κ. Παπαστεργίου σημείωσε από την πλευρά του ότι «το εργαλείο που μας παραδίδεται σήμερα είναι ιδιαίτερα σημαντικό για τη διαχείριση των δασικών πυρκαγιών σε τοπικό επίπεδο, ενώ θα βοηθήσει ώστε όλοι οι εμπλεκόμενοι φορείς να μιλούν την ίδια γλώσσα». Πρόσθεσε ότι θα ενημερώσει όλους του Δήμους για το πρότυπο σχέδιο και θα τους κατευθύνει για την άμεση και ορθή συμπλήρωσή του.

Τέλος, σημειώνεται ότι την ερχόμενη εβδομάδα θα πραγματοποιηθούν τεχνικές συσκέψεις με στελέχη της Τοπικής Αυτοδιοίκησης προκειμένου να διευκρινιστούν τυχόν προβληματισμοί και απορίες, προκειμένου οι Δήμοι να προχωρήσουν άμεσα στην εκπόνηση τοπικών σχεδίων και στην αποστολή προς την ΓΓΠΠ για έγκριση. Το Πρότυπο Υπόδειγμα Σχεδίου έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της ΓΓΠΠ και είναι διαθέσιμο.