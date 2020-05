Τοπικά Νέα

Θρήνος στην Κρήτη για τον 34χρονο πατέρα (βίντεο)

Κηδεύτηκε νωρίς το απόγευμα ο 34χρονος πατέρας που έχασε τη ζωή του σε τροχαίο δυστύχημα, την Κυριακή στην Κρήτη. Σε κρίσιμη κατάσταση νοσηλεύονται η σύζυγος και τα παιδιά του.