Κοινωνία

Καρέ - καρέ ληστεία με λεία χρηματοκιβώτιο (βίντεο)

Text to Speech Your browser does not support the audio element.

Χρηματοκιβώτιο εταιρείας τροφίμων έβαλαν στο στόχαστρό τους κακοποιοί. Με κουκούλες και γάντια η δράση τους...