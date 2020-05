Παράξενα

Λουλούδι του Δαρβίνου: στα δίχτυα της ΕΛΑΣ εισαγόμενοι κυνηγοί βοτάνων (βίντεο)

Text to Speech Your browser does not support the audio element.

Οκτώ άτομα έχουν συλλάβει τις τελευταίες ημέρες οι αστυνομικοί γιατί ήρθαν από την Αλβανία στην Ελλάδα, ώστε να μαζέψουν ένα σπάνιο λουλούδι, που θεωρείται ότι έχει θεραπευτικές ιδιότητες.