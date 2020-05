Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός: 152 οι νεκροί στην Ελλάδα

Πως εξελίσσεται η εξάπλωση της πανδημίας στην χώρα μας,

Στους 152 ανήλθε ο αριθμός των νεκρών από κορονοϊό στην Ελλάδα, καθώς σύμφωνα με πληροφορίες κατέληξε 80χρονος, με πολλά υποκείμενα νοσήματα, στο νοσοκομείο «Σωτηρία».

Όπως ανακοίνωσε νωρίτερα το υπουργείο Υγείας, υπάρχουν 10 νέα επιβεβαιωμένα κρούσματα κορονοϊού στην Ελλάδα .

87 ασθενείς έχουν εξέλθει από τις ΜΕΘ. Έχουν συνολικά ελεγχθεί 99363 κλινικά δείγματα.