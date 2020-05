Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός: θρήνος για ηλικιωμένο στην Ελλάδα

Ένας νεκρός στη χώρα μας μετά από σχεδόν δύο 24ωρα χωρίς θάνατο στην Ελλάδα από επιπλοκές του κορονοϊού.

Στους 152 ανήλθε ο αριθμός των νεκρών από κορονοϊό στην Ελλάδα, καθώς σύμφωνα με πληροφορίες κατέληξε 80χρονος, με πολλά υποκείμενα νοσήματα, στο νοσοκομείο «Σωτηρία».

Όπως ανακοίνωσε νωρίτερα το υπουργείο Υγείας, τα νέα επιβεβαιωμένα κρούσματα του κορονοϊού στην Ελλάδα τη Δευτέρα (11/05) είναι 10 ανεβάζοντας το συνολικό αριθμό στα 2.726, εκ των οποίων το 55.5% αφορά άνδρες. Από αυτά, 607 (22.3%) θεωρούνται σχετιζόμενα με ταξίδι από το εξωτερικό και 1374 (50.4%) είναι σχετιζόμενα με ήδη γνωστό κρούσμα.

87 ασθενείς έχουν εξέλθει από τις ΜΕΘ. Έχουν συνολικά ελεγχθεί 99363 κλινικά δείγματα.