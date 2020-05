Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός: Παγκόσμια ανησυχία για δεύτερο κύμα μολύνσεων

Νέα προειδοποίηση από τον επικεφαλής του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας...

Ο επικεφαλής του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας δήλωσε σήμερα πως «η αργή, σταδιακή άρση των μέτρων απαγόρευσης» είναι κρίσιμη, καθώς μια έξαρση νέων κρουσμάτων του νέου κορoνοϊού στη Νότια Κορέα και τη Γερμανία εγείρει παγκόσμια ανησυχία για ένα δεύτερο κύμα μολύνσεων.

«Η άρση των lockdowns είναι και σύνθετη και δύσκολη», τόνισε ο Τέντρος Αντανόμ Γκεμπρεγιέσους στην διαδικτυακή συνέντευξη Τύπου, σημειώνοντας πως η Γερμανία, η Νότια Κορέα και η Κίνα είχαν θέσει σε ισχύ όλα συστήματα για να απαντήσουν σε κάθε αναζωπύρωση του ιού.

Σημειώνεται πως τουλάχιστον πέντε περιοχές της Γερμανίας έχουν ήδη υπερβεί το όριο των 50 νέων κρουσμάτων ανά 100.000 κατοίκους που έχει τεθεί από την ομοσπονδιακή κυβέρνηση κατά την διαδικασία άρσης των περιορισμών για την πανδημία του κορoνοϊού.

Στην ίδια συνέντευξη Τύπου ο δικηγόρος του ΠΟΥ δήλωσε πως ο επικεφαλής του Οργανισμού Υγείας δεν έχει «εξουσιοδότηση» να προσκαλέσει την Ταϊβάν να συμμετάσχει στη συνέλευση του Οργανισμού την επόμενη εβδομάδα, προσθέτοντας ότι τα κράτη μέλη έχουν «αποκλίνουσες απόψεις» σχετικά με τη συμμετοχή του αυτοδιοικούμενου νησιού.

Ο επικεφαλής νομικός σύμβουλος του ΠΟΥ, Στίβεν Σόλομον, είπε ότι μόνο τα κράτη μέλη του Οργανισμού μπορούν να αποφασίσουν ποια χώρα συμμετέχει στην Παγκόσμια Συνέλευση Υγείας (WHA).

Η Ταϊβάν, με την ισχυρή στήριξη των Ηνωμένων Πολιτειών, έχει εντείνει τις πιέσεις της για να της επιτραπεί η συμμετοχή ως παρατηρητής στη συνεδρίαση της επόμενης εβδομάδας του οργάνου λήψης αποφάσεων του ΠΟΥ, προκαλώντας την οργή της Κίνας.

Η Κίνα επέπληξε σήμερα την Νέα Ζηλανδία για την υποστήριξή της στη συμμετοχή της Ταϊβάν στον ΠΟΥ, λέγοντας ότι η χώρα θα πρέπει να «σταματήσει να κάνει λανθασμένες δηλώσεις» για το θέμα για να αποφύγει την πρόκληση ζημιάς στις διμερείς σχέσεις.