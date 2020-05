Πολιτική

Χατζηδάκης: δεν θα παραδοθούμε στους Τούρκους

Η Διακυβερνητική Συμφωνία με Κύπρο και Ισραήλ για τον East Med, αποτελεί την σημαντικότερη διεθνή ενεργειακή σύμβαση της Ελλάδος ανέφερε ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας.

«Δεν θα είμαστε εμείς που θα παραδοθούμε στους Τούρκους», υπογράμμισε σήμερα στη Βουλή ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, κ. Κωστής Χατζηδάκης κατά τη συζήτηση για την κύρωση της Διακυβερνητικής Συμφωνίας για τον αγωγό φυσικού αερίου East Med, στο πλαίσιο της οποίας έκανε ειδική αναφορά και στις έρευνες για υδρογονάνθρακες.

Ο υπουργός τόνισε συγκεκριμένα ότι «οι εξορύξεις υδρογονανθράκων υπάγονται σε ειδική αδειοδότηση αυξημένου ελέγχου και έθεσε το ερώτημα: «Τι θα συνέβαινε αν υιοθετούσαμε προτάσεις για απαγόρευση όλων των εξορύξεων αυτή τη στιγμή με την όξυνση της τουρκικής προκλητικότητας στο Αιγαίο; Δεν θα μας κατηγορούσαν ότι παραδινόμαστε αμαχητί στους Τούρκους; Δεν θα το κάνουμε. Η ευαισθησία μας για το περιβάλλον είναι δεδομένη. Εμείς είμαστε που προωθούμε την απολιγνιτοποίηση, την ηλεκτροκίνηση, την απόσυρση των πλαστικών μιας χρήσης, την πράσινη ατζέντα. Δεν θα είμαστε όμως εμείς που θα παραδοθούμε στους Τούρκους», ανέφερε.

Σε σχέση με τον East Med, ο κ. Χατζηδάκης σημείωσε ότι «κρατάμε ανοιχτές όλες τις επιλογές για την τελική όδευση του αγωγού, όπως και το ενδεχόμενο συμμετοχής άλλων χωρών, όπως η Αίγυπτος». Έκανε λόγο για παράγοντα ενίσχυσης της στρατηγικής σχέσης της χώρας με την Κύπρο και το Ισραήλ και έμπρακτη απάντηση στον αναθεωρητισμό και την προκλητικότητα της Τουρκίας. Χαρακτήρισε την Διακυβερνητική Συμφωνία μεταξύ Ελλάδας, Κύπρου και Ισραήλ (που υπεγράφη στις 2 Ιανουαρίου στο Ζάππειο), ως τη σημαντικότερη διεθνή ενεργειακή σύμβαση της Ελλάδος για την οποία όπως είπε «εγώ έτρεξα τα τελευταία μέτρα», κάνοντας ειδική αναφορά στο έργο των προκατόχων του κ.κ. Γιάννη Μανιάτη και Γιώργου Σταθάκη.

Αναφερόμενος στην πρόοδο του έργου, ο κ. Χατζηδάκης τόνισε ότι η Συμφωνία δημιουργεί το πλαίσιο συνεργασίας που θα επιτρέψει την ταχεία υλοποίηση του έργου σε ρυθμιστικό και αδειοδοτικό επίπεδο, συμπεριλαμβανομένης της συνεργασίας για τη χρηματοδοτική στήριξη από την ΕΕ. «Ήδη τα πράγματα κινούνται όχι σε επίπεδο έκθεσης ιδεών αλλά σε επίπεδο εργασίων», είπε χαρακτηριστικά. Όσον αφορά στη βιωσιμότητα του αγωγού, ο κ. Χατζηδάκης τόνισε ότι «όσοι μιλάνε για την συγκυρία (σ.σ. των χαμηλών τιμών πετρελαίου) μιλάνε για την παρούσα κατάσταση. Δεν ανατρέπονται τα πάντα για τους υδρογονάνθρακες σε βάθος χρόνου».

Τέλος για την απένταξη οκτώ πόλεων (σε Πελοπόννησο και Κεντρική Μακεδονία) από τον σχεδιασμό της ΔΕΔΑ για την επέκταση των δικτύων διανομής φυσικού αερίου, ο κ. Χατζηδάκης επέρριψε ευθύνες στην προηγούμενη διοίκηση της εταιρίας, σημείωσε ότι η ΡΑΕ εξάντλησε την αυστηρότητά της ενώ επανέλαβε ότι βούληση του ΥΠΕΝ είναι «να πάει το φυσικό αέριο σε όσες περισσότερες πόλεις γίνεται και στην Πελοπόννησο και στην Δυτική και την Κεντρική Μακεδονία».