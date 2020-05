Κόσμος

Κορονοϊός: μεγάλη αύξηση του αριθμού των νεκρών στη Γαλλία

Η επιδημία του νέου κορονοϊού προκάλεσε τον θάνατο 263 ανθρώπων τις τελευταίες 24 ώρες στη Γαλλία, με τον απολογισμό να καταγράφει εκ νέου μεγάλη άνοδο έπειτα από ημέρες πτώσης ρεκόρ, σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία που έδωσαν σήμερα στη δημοσιότητα οι γαλλικές αρχές.

Σε ποσοστό, πρόκειται για μια αύξηση ύψους 1%, η μεγαλύτερη εδώ και πέντε ημέρες. Ωστόσο, τα στοιχεία συχνά τείνουν να καταγράφουν άνοδο μετά το Σαββατοκύριακο.

Συνολικά, από την 1η Μαρτίου, έχουν καταγραφεί τουλάχιστον 26.643 θάνατοι, σύμφωνα με τη γενική διεύθυνση Υγείας (DGS). Πρόκειται για τον πέμπτο κατά σειρά υψηλότερο απολογισμό έπειτα από εκείνους των ΗΠΑ, της Βρετανίας, της Ιταλίας και της Ισπανίας.

Ο αριθμός των σοβαρών περιστατικών συνεχίζει να μειώνεται με 64 λιγότερους ασθενείς στις ΜΕΘ με το σύνολο στους 2.712 έναντι περισσότερων από 7.000 στις αρχές Απριλίου, στην κορύφωση της επιδημίας.

Χθες, η DGS ανακοίνωσε 70 θανάτους σε διάστημα 24 ωρών (80 το Σάββατο), τον μικρότερο απολογισμό από την έναρξη της καραντίνας την 17η Μαρτίου. Οι Γάλλοι άρχισαν να γεύονται την ελευθερία σήμερα, πρώτη μέρα της χαλάρωσης των μέτρων περιορισμού της κυκλοφορίας, όμως η DGS υπενθυμίζει τη σημασία να τηρούνται «όλα τα μέτρα προστασίας, μεταξύ αυτών η χρήση της μάσκας στους χώρους με πολύ κόσμο» υπογραμμίζοντας ότι «η επιδημία παραμένει ενεργή και εξελισσόμενη». Διαβεβαίωσε επίσης ότι «δυνατότητες διαξαγωγής ιολογικών τεστ για την ανίχνευση του ιού (...) υπάρχουν σε όλην την επικράτεια».