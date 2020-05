Κόσμος

Κορονοϊός: τετραήμερη καραντίνα επιβάλλει ο Ερντογάν στην Τουρκία

Οι περιορισμοί στις τρεις μεγαλύτερες πόλεις, την Κωνσταντινούπολη, την Άγκυρα και τη Σμύρνη, παραμένουν σε ισχύ.

Ο πρόεδρος της Τουρκίας Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν δήλωσε ότι θα επιβληθεί καραντίνα που θα αρχίσει από το Σάββατο και θα λήξει μετά την Τρίτη 19 Μαΐου, που είναι εθνική εορτή.

Η Άγκυρα έχει επιβάλει καραντίνα σε μεγάλες πόλεις τα τελευταία τέσσερα Σαββατοκύριακα, καθώς και στις εθνικές αργίες για να επιβραδύνει τη διάδοση του νέου κορονοϊού.

Μιλώντας μετά τη συνεδρίαση του υπουργικού συμβουλίου, ο Ερντογάν δήλωσε ότι οι ταξιδιωτικοί περιορισμοί μεταξύ των πόλεων έχουν αρθεί σε εννέα ακόμη πόλεις, καθώς η Τουρκία χαλαρώνει σταδιακά τα μέτρα που έχει λάβει κατά του κορονοϊού.

