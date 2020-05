Οικονομία

Εγκρίθηκε το κονδύλι για πληρωμές σε 25508 δικαιούχους

Απόφαση του υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Γιάννη Βρούτση.

Εγκρίθηκε η μεταφορά πίστωσης, ύψους 14.650.800 ευρώ, από τον Ε.Φ.1033-501-0000000, ΑΛΕ 2310989899, οικονομικού έτους 2020, προκειμένου να προχωρήσει η νέα φάση πληρωμής της οικονομικής ενίσχυσης-αποζημίωσης ειδικού σκοπού σε 25.508 δικαιούχους.

Αυτό προβλέπει απόφαση του υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων Γιάννη Βρούτση, σύμφωνα με την οποία η πίστωση θα γίνει αύριο στους λογαριασμούς των δικαιούχων.