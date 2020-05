Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός - Περιφέρεια Αττικής: έτοιμες οι Κινητές Ομάδες Επισκέψεων στο Σπίτι

Εκπαιδεύτηκε το προσωπικό των Κινητών Ομάδων Επισκέψεων στο Σπίτι που θα παρουσιαστούν το μεσημέρι της Τρίτης στο Ζάππειο...

Η εκπαίδευση του εξειδικευμένου προσωπικού, που θα στελεχώσει τις Κινητές Oμάδες Επισκέψεων στο Σπίτι (ΚΟΕΣ) πραγματοποιήθηκε σήμερα παρουσία του περιφερειάρχη Αττικής και προέδρου του ΙΣΑ Γ. Πατούλη, στο Κέντρο Εκπαίδευσης του Επιχειρησιακού Κέντρου της Περιφέρειας Αττικής και του ΙΣΑ.

Η εκπαίδευση την οποία παρακολούθησαν 26 άτομα ιατρικό νοσηλευτικό και διοικητικό προσωπικό, περιλάμβανε διαδικασίες όπως η λήψη δείγματος ρινοφάρυγγα, η διαδικασία ένδυσης και απένδυσης κ.τ.λ..

Συζητήθηκε επίσης η διαδικασία τυχαιοποιημένης επιλογής δειγμάτων με βάση το στρατηγικό επιδημιολογικό σχέδιο "Ερμής" της Περιφέρειας και του ΙΣΑ.

Με το πέρας της εκπαίδευσης, ο Γ. Πατούλης, αναφερόμενος στην εξειδικευμένη ομάδα ιατρών και νοσηλευτών που θα συνεργαστεί με τον ΕΟΔΥ στο σημαντικό αυτό εγχείρημα, είπε ότι «αποτελεί πρότυπο για Ελλάδα και την Ευρώπη. Στόχος μας είναι να συνδράμουμε και να ενισχύσουμε, με εξειδικευμένο τρόπο, την εθνική προσπάθεια για την αποτελεσματικότερη προάσπιση της υγείας των πολιτών».

Σημειώνεται ότι η Περιφέρεια και ο ΙΣΑ θα παρουσιάσουν τις ΚΟΕΣ που θα διενεργούν δειγματοληψίες κατ΄ οίκον, στις 12 Μαΐου στο Ζάππειο, όπου θα υπογραφεί και σύμφωνο συνεργασίας από τον πρόεδρο του ΕΟΔΥ Π. Αρκουμανέα.