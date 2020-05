Πολιτική

“Βρυχάται” πάλι ο Ερντογάν για Μεσόγειο, Αιγαίο και Κύπρο

Text to Speech Your browser does not support the audio element.

“Δεν θ' αφήσουμε ελεύθερο πεδίο σε ελληνικά και αρμένικα λόμπι”, δηλώνει, προκλητικά, ο Τούρκος πρόεδρος.

Προκλητική απάντηση στην Κοινή Διακήρυξη των υπουργών Εξωτερικών της Κύπρου, της Αιγύπτου, της Γαλλίας, της Ελλάδας και των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων, έδωσε ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν.

«Θα συνεχίσουμε μέχρι τέλους να υπερασπιζόμαστε τα συμφέροντα και τα δικαιώματα μας στη Μεσόγειο, το Αιγαίο, την Κύπρο. Δεν θα αφήσουμε το πεδίο ούτε στο PKK ούτε στο FETO, αλλά ούτε στα αρμένικα και τα ελληνικά λόμπι, όπως και ούτε στις εχθρικές δυνάμεις και τις δυνάμεις του κακού, που πηγάζουν από χώρες του Κόλπου« δήλωσε ο Τούρκος πρόεδρος, μιλώντας μετά τη συνεδρίαση του υπουργικού συμβουλίου.

Υπενθυμίζεται ότι κοινή διακήρυξη καταδίκης των «παράνομων δραστηριοτήτων της Τουρκίας στην ΑΟΖ και τα χωρικά ύδατα της Κύπρου» εξέδωσαν οι υπουργοί Εξωτερικών Ελλάδας, Κύπρου, Αιγύπτου, Γαλλίας και Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων.

Μεταξύ άλλων, οι ΥΠΕΞ καταδίκασαν «την κλιμάκωση των τουρκικών παραβιάσεων στον εθνικό εναέριο χώρο της Ελλάδας, περιλαμβανομένων των υπερπτήσεων πάνω από κατοικημένες περιοχές και χωρικά ύδατα κατά παράβαση του διεθνούς δικαίου», καθώς και «την εργαλειοποίηση αμάχων από την Τουρκία σε μια απόπειρα να διασχίσουν παράνομα τα ελληνικά χερσαία σύνορα, και παρέχοντάς τους συνεχή υποστήριξη για να διέλθουν παράνομα τα ελληνικά θαλάσσια σύνορα».