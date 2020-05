Κόσμος

Κορονοϊός: 2000 θάνατοι ημερησίως κατά μέσο όρο στις ΗΠΑ

Οι νεκροί από τον νέο κορονοϊό στις ΗΠΑ ξεπέρασαν σήμερα τους 80.000, σύμφωνα με μια καταμέτρηση του πρακτορείου Reuters, την ώρα που οι περισσότερες Πολιτείες κάνουν βήματα προς τη χαλάρωση των μέτρων καραντίνας.

Από τα μέσα Απριλίου καταγράφονται κατά μέσο όρο 2.000 θάνατοι ημερησίως, παρά τις προσπάθειες να περιοριστεί η εξάπλωση της Covid-19.

Ο απολογισμός μέχρι στιγμής είναι υψηλότερος από εκείνον που προκαλεί η εποχιακή γρίπη εδώ και πάνω από μισό αιώνα. Οι νεκροί είναι επίσης περισσότεροι απ’ όσους καταγράφηκαν κατά τα πρώτα 11 χρόνια της επιδημίας του AIDS, από το 1981 μέχρι το 1992.

Τα κρούσματα σε όλες τις ΗΠΑ ξεπερνούν το 1,3 εκατομμύριο και αυξάνονται σε Πολιτείες όπως το Μισισίπι, η Μινεσότα και η Νεμπράσκα, γεγονός που υπογραμμίζει τον κίνδυνο ενός νέου κύματος της ασθένειας.

Αντιθέτως, τα κρούσματα μειώνονται στη Νέα Υόρκη και το Νιου Τζέρσι, τις Πολιτείες που βρέθηκαν στο επίκεντρο της πανδημίας και μετρούν σχεδόν τους μισούς νεκρούς στις ΗΠΑ μέχρι σήμερα. Οι δύο αυτές Πολιτείες έχουν επιβάλει κάποια από τα αυστηρότερα μέτρα καραντίνας σε όλη τη χώρα.