Αθλητικά

Παναθηναϊκός: στο στόχαστρο ο Ελ Ασέν

Σύμφωνα με την ισπανική ιστοσελίδα, οι «πράσινοι» έχουν στο μπλοκάκι τους τον 22χρονο Ελ Ασέν, ο οποίος μπορεί να αγωνιστεί τόσο ως «6άρι» όσο κι ως «8άρι»...

Το όνομα του Μαυριτανού μέσου της Βαγιαδολίδ, Μουκτάρ Σίντι Ελ Ασέν, φέρνουν στο μεταγραφικό προσκήνιο για λογαριασμό του Παναθηναϊκού τα ισπανικά ΜΜΕ, επισημαίνοντας μάλιστα πως οι «πράσινοι» τον προορίζουν για αντικαταστάτη του Ανουάρ Τουχαμί, ο οποίος θα επιστρέψει στην ομάδα της Καστίλλης και Λεόν το προσεχές καλοκαίρι.

Σύμφωνα με την ισπανική ιστοσελίδα «pucelafichajes.com», που έχει μεγαλύτερη «τριβή» σε θέματα της Βαγιαδολίδ, οι «πράσινοι» και δη ο Τσάβι Ρόκα έχουν στο μπλοκάκι τους τον 22χρονο Ελ Ασέν, ο οποίος μπορεί να αγωνιστεί τόσο ως «6άρι» όσο κι ως «8άρι» και τον παρακολουθούν με ενδιαφέρον, όντες έτοιμοι να κάνουν την κίνησή τους.

Ο Ελ Ασέν μένει ελεύθερος το καλοκαίρι από τη Βαγιαδολίδ, η οποία του έχει ήδη καταθέσει πρόταση για να επεκτείνει το συμβόλαιό του. Ο 16 φορές διεθνής Μαυριτανός μέσος ξεκίνησε την καριέρα του από την Κονκόρντ της πατρίδας του και στη συνέχεια μετακόμισε στην Ισπανία όπου και φόρεσε (εκτός από τη φανέλα της Βαγιαδολίδ) κι αυτές των Λεβάντε και Λούγκο. Στην τελευταία Λούγκο παραχωρήθηκε ως δανεικός τον περασμένο Γενάρη για έξι μήνες και πρόλαβε (πριν το lockdown λόγω του κορονοϊού) να καταγράψει 4 συμμετοχές με απολογισμό 2 γκολ.