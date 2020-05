Κόσμος

Κορονοϊός - ΗΠΑ: σταθεροποιείται ο ημερήσιος αριθμός των θυμάτων

Text to Speech Your browser does not support the audio element.

Οι ΗΠΑ πληρώνουν βαρύτατο τίμημα στην πανδημία του κορονοϊού, καθώς τα θύματα έχουν ξεπεράσει τις 80.000.

Ο ημερήσιος απολογισμός των θανάτων εξαιτίας της πανδημίας του κορονοϊού στις ΗΠΑ παρέμεινε κάτω από τους 900 για δεύτερη συνεχόμενη ημέρα, με 830 νεκρούς να καταγράφονται τις 24 ώρες ως χθες Δευτέρα στις 20:30 (τοπική ώρα· στις 03:30 σήμερα Τρίτη ώρα Ελλάδας), σύμφωνα με τα δεδομένα τα οποία συγκεντρώνει και μεταφορτώνει στον ειδικό ιστότοπο που έχει δημιουργήσει το πανεπιστήμιο Τζονς Χόπκινς.

Την προηγουμένη, στις ΗΠΑ είχε καταγραφεί ημερήσιος απολογισμός 776 θανάτων, σύμφωνα με τους αριθμούς της σχολής ιατρικής της Βαλτιμόρης, που ανανεώνονται συνεχώς.

Ο απολογισμός της πανδημίας του κορονοϊού ωστόσο παρά τη μείωση συνεχίζει να γίνεται ολοένα βαρύτερος στην αμερικανική επικράτεια: χθες Δευτέρα ξεπέρασε τους 80.000 νεκρούς.