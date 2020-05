Κόσμος

Ο κορονοϊός σαρώνει τη Βραζιλία

Παρά το γεγονός ότι τα νούμερα σοκάρουν, οι ειδικοί θεωρούν ότι απέχουν από την πραγματικότητα.

Το υπουργείο Υγείας της Βραζιλίας ανακοίνωσε χθες Δευτέρα ότι κατέγραψε 396 θανάτους εξαιτίας της COVID-19, της ασθένειας που προκαλεί ο νέος κορονοϊός, και 5.632 κρούσματα μόλυνσης από τον SARS-CoV-2 μέσα στο προηγούμενο 24ωρο.

Συνολικά, στη χώρα της Λατινικής Αμερικής έχουν πλέον καταγραφεί 11.519 θάνατοι επί συνόλου 168.331 κρουσμάτων μόλυνσης από τον νέο κορονοϊό.

Ειδικοί ωστόσο θεωρούν ότι τα στοιχεία που ανακοινώνονται είναι πολύ υποτιμημένα σε σχέση με την πραγματικότητα, ελλείψει ευρείας κλίμακας διαγνωστικών εξετάσεων.